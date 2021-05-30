"رايز أب" تتعاون مع مؤسس "علي بابا" لدعم ريادة الأعمال في شمال أفريقيا (حوار)

عبد الحميد شرارة: تنظيم فعاليات رايز أب هذا العام في باحة الأهرامات بسبب كورونا

-توقعات بنمو قوي في حجم التمويلات التي تجذبها الشركات الناشئة خلال 2021 مقارنة بالعام الماضي

كتب-علاء حجاج:

قال عبد الحميد شرارة، المؤسّس والرئيس التنفيذي لمؤسسة رايز أب، إن القارة الأفريقية مليئة بالفرص في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وهو ما دفع مؤسسة "جاك ما"، مؤسس موقع "علي بابا" الاستعانة برايز أب كمؤسسة مصرية لتكون شريكًا لها في التنقيب عن رواد الأعمال الأكثر تأثيرا في القارة الأفريقية من خلال مسابقة "أبطال القارة الأفريقية".

وأضاف في حوار لمصراوي، أنه سيتم تنظيم فعاليات رايز أب هذا العام في باحة الأهرامات لأنها مكان مفتوح وواسع ما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية، وتعمل المؤسسة حاليا على التنسيق مع وزارة الآثار وشركة أوراسكوم وعدد من الجهات الأخرى.

وإلى نص الحوار:

جائحة كورونا ضغط على الشركات الناشئة وصعبت من الحصول على استثمارات وتمويلات.. فهل الوضع سيتغير في 2021؟

بالفعل شهد الربع الأول من العام الماضي زيادة كبيرة في عدد التمويلات للشركات الناشئة وقيمتها وكانت معظمها اتفاقات تمت في 2019، وفي الربع الثاني بدأت هذه التمويلات تنخفض بسبب جائحة كورونا وعدم القدرة على تحديد ما إذا كان هذا الوباء سيستمر أم لا.

ولكن مع نهاية العام بدأت تمويلات الشركات الناشئة تتخذ منحنى صعودي وخاصة في الربع الأول والثاني من هذا العام، وبحكم علاقاتي بالشركات الناشئة فهناك عشرات من الشركات التي تتفاوض للحصول على تمويلات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولو هناك تأثير من جائحة كورونا على الشركات الناشئة فهو تأثير إيجابي لأن هذا النوع من الاستثمار أصبح هو الأكثر رواجا بسبب اعتماد الشركات الناشئة على الحلول الإبداعية والابتكار وتقديم خدمات أصبحت ترند بفعل كورونا مثل التجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد، وغيرها.

هل من الممكن أن تتغير فعاليات رايز أب هذا العام مع الظروف الجديدة الخاصة بتجنب التجمعات؟

بدأنا منذ العام الماضي في مواكبة الوضع مع الحفاظ على دور رايز أب كجهة تقدم الدعم لكل أضلع منظومة الشركات الناشئة سواء رواد أعمال أو مستثمرين.

في العام الماضي كانت الفعاليات كلها أونلاين وحضره أكثر من 2500 شخص، ولكن هذا العام سنعقده في ديسمبر المقبل في باحة الأهرامات لأنه مكان مفتوح وأكثر أمانا في ظل كورونا، ونعمل على التنسيق حاليا مع وزارة الآثار وشركة أوراسكوم.

هل لديكم تكثيف في الاستعانة بالأدوات الرقمية لدعم رواد الأعمال؟

في الفترة الماضية تم الاستحواذ على منصة "مينابايتس" وهي منصة متخصصة في نشر ومتابعة أخبار الشركات الناشئة وريادة الأعمال، كذلك نكثف تواجدنا من خلال جروب على الفيسبوك "رايزاب كونكت" والذي تجمع العديد من رواد الأعمال والمستثمرين وبها أكثر من 14 ألف شخص من مجتمع ريادة الأعمال، كذلك مؤخرا بدأنا نستخدم تطبيق كلوب هاوس لخلق محتوى مفيد لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

القارة الأفريقية بها قاعدة عريضة من الشباب.. كيف ترى فرص نمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال في أفريقيا؟

مصر كدولة أفريقيا لديها ميزة الموقع الجغرافي لتكون هي المدخل الرئيسي للقارة الأفريقية وهو السوق الذي جذب اهتمام العالم وسنرى تركيز من الاستثمارات عليه الفترة المقبلة في مختلف المجالات.

ولذلك حفزنا الشركات الناشئة المصرية بتقديم خدماتها واختراق أسواق أفريقيا السمراء من خلال شراكات نعمل على تسهيلها لهم، كذلك حاليا نتعاون مع مؤسسة "جاك ما" لتنظيم المسابقة الخاصة بالشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأصبحنا الشريك الرسمي لهم بشمال أفريقيا، ويسهل الوصول لأكبر عدد من الشركات بأفريقيا، وكذلك سيفتح الفرصة أمام الشركات المصرية بالسوق الأفريقي، وسيتيح الفرصة للمستثمرين من أفريقيا لدخول مجال الاستثمار بالشركات الناشئة في مصر وخاصة أن مصر بها قاعدة عريضة من الشركات الواعدة.

ما الأسواق التي ترى بها فرص في القارة الأفريقية؟

نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا هم أكبر أسواق مليئة بالفرص ثم السودان.

كيف سيكون شكل التعاون في قطاع الشركات الناشئة مع مؤسسة "جاك ما"؟

"جاك ما" ينظمون مسابقة سنوية تحت اسم "أبطال القارة الافريقية"، والفكرة في المسابقة أنها تلقي الضوء على أفضل قصص إنشاء ونمو ونجاح الشركات الناشئة في أفريقيا كلها كقارة، وتشهد هذه المسابقة تقدم عشرات الآلاف لها من الشركات بالقارة، ثم يتم تصفيتهم إلى 10 شركات أو رواد أعمال.

بعد ذلك يقومون بعمل عرض تقديمي لشركتهم أو مشروعهم الناشئ أمام "جاك ما" نفسه وعدد من المستثمرين، ويحصلون على جوائز مالية تصل مجموعها إلى مليون دولار، ويحصلون على تدريب وشراكات من رايز أب وشركائهم.

فالهدف من المسابقة هو إلقاء الضوء على النمو الذي يحققه القطاع في القارة السمراء ودعمهم في الاستمرار بالنمو.

ما التحديات التي تراها في السوق الأفريقي؟

أكثر قارة بها فرص هي أفريقيا ولكنها أقل حظوظا من حيث التنمية، ولذلك تمثل تدهور البنية التحتية واحدة من أهم التحديات، كذلك الحجم الكبير للقارة الأفريقية واحدة من هذه التحديات وخاصة أن كل دولة بها دويلات عديدة وقبائل وثقافات مختلفة.

ومن التحديات أيضا المنافسة الشرسة في السوق الأفريقي بعد وجود استثمارات ضخمة من عدة دول ولعل أبرزها الصين.