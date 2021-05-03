كيف تطورت حصيلة الضرائب في مصر خلال 10 سنوات؟ (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

تستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المقبل بنسبة 18.3% مقارنة بما تتوقعه خلال العام الجاري، بحسب ما كشف عن البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022.

ووفقا للبيان المالي، تستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية بقيمة 983 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل 830.8 مليار جنيه متوقعة لحصيلة العام المالي الجاري.

وترتفع بذلك الحصيلة المتوقعة للضرائب عن العام الحالي بنسبة 12.3% مقارنة بما كانت عليه في عام 2019-2020 حيث وصلت إلى 739.6 مليار جنيه.

وتمثل الحصيلة الضريبية نحو 72% من الإيرادات المستهدفة خلال العام المالي المقبل وذلك مقابل نسبة 74.4% من الإيرادات المتوقعة خلال عام 2020-2021.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور حصيلة الضرائب خلال 10 أعوام مالية بما فيها المتوقع للعام الجاري والمستهدف للعام المقبل، بحسب بيانات البيان المالي لمشروع الموازنة.