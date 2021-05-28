Masrawy logo white

ارتفاع الخيار وتراجع البصل.. ماذا حدث لأسعار الخضر والفاكهة في أسبوع؟

11:10 ص الجمعة 28 مايو 2021
ارتفاع الخيار وتراجع البصل.. ماذا حدث لأسعار الخضر والفاكهة في أسبوع؟

أسعار الخضر والفاكهة

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار كيلو الكوسة، والفاصوليا، والباذنجان البلدي، والخيار البلدي، والفراولة، والجوافة، والخوخ البلدي بين 50 قرشا وجنيهين خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسوق الجملة في العبور مقارنة بمستوياتها يوم الجمعة الماضي.

بينما تراجع سعر كيلو البصل 25 قرشا خلال تعاملات الأسبوع بسوق العبور ليسجل اليوم بين 1.5 و3.25 جنيه.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى، اليوم مقارنة بيوم الجمعة الماضي، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي اليوم أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه.

البصل بين 1.5 و3.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات بزيادة جنيه.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات بزيادة جنيهين.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الخضر اسعار الفاكهة البصل الخيار

الخبر التالى:

استقرت في أسبوع.. تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الجمعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا