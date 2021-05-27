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ارتفاع الكوسة والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

10:23 ص الخميس 27 مايو 2021
ارتفاع الكوسة والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 8 أصناف من الخضر والفاكهة بين 5 قروش وجنيهين للكيلو الواحد، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجع سعر كيلو البصل 5 قروش، اليوم، ليتراوح بين 1.5 و3.25 جنيه.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه، بزيادة 5 قروش.

البصل بين 1.5 و3.25 جنيه، بتراجع 5 قروش.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

التفاح المصري بين 7 جنيهات و13 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 7 جنيهات و13 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الخضر اسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة

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