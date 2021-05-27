ارتفاع الكوسة والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار 8 أصناف من الخضر والفاكهة بين 5 قروش وجنيهين للكيلو الواحد، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.
بينما تراجع سعر كيلو البصل 5 قروش، اليوم، ليتراوح بين 1.5 و3.25 جنيه.
ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه، بزيادة 5 قروش.
البصل بين 1.5 و3.25 جنيه، بتراجع 5 قروش.
الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
التفاح المصري بين 7 جنيهات و13 جنيها.
العنب البناتي الأصفر بين 7 جنيهات و13 جنيها.
العنب البناتي الأحمر بين 7 جنيهات و13 جنيها.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.
الفراولة بين 3 و6 جنيهات.
الجوافة بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.
البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.
الخبر التالى:البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس
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