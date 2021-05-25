سميح ساويرس: العقارات من أهم القطاعات التي صمدت في أزمة كورونا

أعلنت O West - احدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية - بمدينة 6 اكتوبر عن إطلاق المرحلة الأولى لفيلات Hillside وذلك لتلبية الطلب المتزايد من العملاء على الوحدات المطروحة بالمدينة، بعد زيادة المبيعات العقارية بنسبة 13,8٪ للربع الاول من العام، عن نفس الفترة من العام الماضي 2020.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته أوراسكوم للتنمية بمدينة "O West"، تبعه جولة تفقدية داخل المشروع لمتابعة كافة أعمال الانشاءات والتجهيزات التي تشهدها المدينة في الفترة الحالية. وشارك في المؤتمر الصحفي كل من المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، والمهندس عمر الحمامصى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، والسيد طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West.

وتقع فيلات Hillside من نوعها في حي Qemet، وتشمل مجموعة متنوعة من الوحدات الـ Prime وHorizon وGrand Villas إلى الفيلا المكونة من طابق واحد و و Mansion.

صرح المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة خلال المؤتمر الصحفي، قائلاً: "يعد القطاع العقاري واحدا من أهم القطاعات التي صمدت خلال أزمه جائحه كورونا وساهمت في دفع عجله الاقتصاد المصري، ويرجع ذلك لدور الحكومة المصرية الرائد خلال الازمة بضخ أموال كبيرة في قطاعات مختلفة وأهمها المرافق مما حمى الاقتصاد من حدوث كساد كان سيؤدي إلى أزمة تجعل من المستحيل على الأفراد شراء عقارات أو ‏أي سلع أخرى، ذلك فضلا عن كون العقارات مازال يعد ملاذاً آمنا للاستثمار".

وأضاف أن "ما يميز أوراسكوم للتنمية أننا نستهدف بناء مدن متكاملة في أنحاء متفرقة من العالم، وأن الجونة والمشروعات الأخرى بالسبع دول أثقلت خبراتنا كبناة مدن ومطور عقاري وامتدت خلاصة هذه الخبرات لمدينة O West حيث وضعت فيها الشركة مجموع الخبرات والرؤى، فهي مدينة جديدة بخبرة أكثر من 30 عام. كلنا ثقة أن هذا المشروع سيعزز من مكانتنا الرائدة محلياً وعالمياً ويضيف حجر زاوية جديد لنجاحات الشركة المتتالية حول العالم".

ومن جانبه قال المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة: "إن الأعمال الإنشائية وتجهيزات البنية التحتية في مدينة “O West" تتم بسرعة ملحوظة، وأن الشركة تطبق حالياً خطة توسع متفائلة وطموحة لزيادة المبيعات والاستمرار في تحقيق نتائج أعمال إيجابية خلال 2021."

وأضاف الحمامصى "لقد تم تصميم مخطط مدينة O West العام لتحقيق فلسفة أوراسكوم للتنمية في البناء، القائمة على تأسيس مدن متكاملة توفر جميع متطلبات الحياة من كافة النواحي الفنية، والثقافية، والرياضية، والسياحية، والتعليمية، والصحية حيث يتم تقييم المدن في جميع أنحاء العالم بناءً على أدائها في تحسين سبل الرفاهية وقدرتها على جذب الأفراد والمؤسسات."

وأوضح: "كما أن لدينا خطة متفائلة وطموحة للعام المالي الحالي تركز على زيادة حجم مبيعات مشروع O West ، وقد بدأنا بالفعل في جني ثمار هذه الاستراتيجية في الربع الأول من العام الحالي".

ومن جهته قال طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West، " تتميز مدينة O West بموقع متميز في قلب 6 أكتوبر حيث تبعد المدينة ثلاث دقائق عن مول مصر، وخمس دقائق عن ميدان جهينة وأركان بلازا. ولقد حرصت الشركة ان تستمر الاعمال الانشائية بأعلى من معدلاتها، والى الان، تم بناء 406 فيلا، وفي بداية يونيو القادم سيتم البدء في بناء 185 شقة التي تم بيعها بالفعل خلال الفترة الماضية. بالإضافة الى البدء في بناء المدارس الخمس في الربع الأول من عام 2021. ومن المتوقع ان تبدأ المدارس العمل مع بداية العام الدراسي في سبتمبر 2022".

واستطرد: " يتم حالياً مباشرة المراحل النهائية من تطوير المخطط الرئيسي لنادي O West، والذي سيمثل إضافة هائلة للمشروع، حيث يعتبر أكبر نادي اجتماعي ورياضي في منطقة غرب القاهرة ويغطي 5% من أرض المدينة ككل، ليقدم لمشتركيه مجموعة واسعة من الخدمات المتميزة. بالإضافة الى العمل على المنطقة التجارية ومنطقة الفنادق ليساهم كل ذلك في تحقيق فلسفتنا في تقديم مفهوم جديد على صعيد المدن المتكاملة بغرب القاهرة لتصبح بصمة استثنائية في قطاع العقارات المصرية. كما تم التعاقد مع كبرى الكيانات التعليمية لأنشاء 5 مدارس دولية متخصصة في O West تقدم نظم تعليمية مختلفة لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء. بالإضافة الى التفاوض مع عدد من الكيانات والمستشفيات ذات العلامات القوية والمعرفة، كما نعمل على تحويل O West الى مركز فني ورياضي وترفيهي بما يساهم في جذب الشركات وقطاع الأعمال، خاصةً وأنها تمتلك الإمكانيات اللازمة من مرافق وبنية تحتية ومساحات واسعة وموقع متميز يؤهلها لتكون واحدة من اهم المدن المتكاملة في غرب القاهرة".