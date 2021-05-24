توفيق لمصراوي: "دونج فينج" الصينية تستثمر 12 مليون دولار في تطوير النصر للسيارات

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن شركة "دونج فينج" الصينية، ستضخ استثمارات بنحو 12 مليون دولار في خطة تطوير شركة النصر للسيارات.

وأضاف أن شركتي "النصر" و"دونج فينج" وقعتا اتفاقاً مبدئياً بشأن الشراكة في تطوير شركة النصر للسيارات وتصنيع السيارة الكهربائية على أن يتم التوقيع النهائي خلال 3 أسابيع.

وأشار توفيق إلى أن إجمالي رأسمال المرخص للتطوير نحو 60 مليون دولار، يساهم الشريك الأجنبي بنحو 12 مليون دولار.

وأوضح الوزير أنه يجري حالياً اختبار السيارة الكهربائية من طراز E70 التي ستنتج في شركة النصر لتكون متوافقة مع طبيعة الطرق في مصر، مشيراً إلى إمكانية تعديل بعض المواصفات فيها.

وقال: "نجري اختبارات على السيارة لمسافة 30 ألف كيلو متر في ظروف مختلفة لوضع نموذج نهائي للسيارة المنتجة محلياً".

وكانت شركة النصر للسيارات استوردت 13 سيارة كهربائية من الطراز الذي تنتجه "دونج فينج" الصينية لاختبارها في مصر، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال.

ووقعت شركة النصر للسيارات، في يناير الماضي، اتفاقاً مع شركة "دونج فينج" الصينية لتصنيع السيارة الكهربائية في مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف سيارة سنوياً.