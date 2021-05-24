Masrawy logo white

توفيق لمصراوي: "دونج فينج" الصينية تستثمر 12 مليون دولار في تطوير النصر للسيارات

12:28 م الإثنين 24 مايو 2021
توفيق لمصراوي: "دونج فينج" الصينية تستثمر 12 مليون دولار في تطوير النصر للسيارات

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن شركة "دونج فينج" الصينية، ستضخ استثمارات بنحو 12 مليون دولار في خطة تطوير شركة النصر للسيارات.

وأضاف أن شركتي "النصر" و"دونج فينج" وقعتا اتفاقاً مبدئياً بشأن الشراكة في تطوير شركة النصر للسيارات وتصنيع السيارة الكهربائية على أن يتم التوقيع النهائي خلال 3 أسابيع.

وأشار توفيق إلى أن إجمالي رأسمال المرخص للتطوير نحو 60 مليون دولار، يساهم الشريك الأجنبي بنحو 12 مليون دولار.

وأوضح الوزير أنه يجري حالياً اختبار السيارة الكهربائية من طراز E70 التي ستنتج في شركة النصر لتكون متوافقة مع طبيعة الطرق في مصر، مشيراً إلى إمكانية تعديل بعض المواصفات فيها.

وقال: "نجري اختبارات على السيارة لمسافة 30 ألف كيلو متر في ظروف مختلفة لوضع نموذج نهائي للسيارة المنتجة محلياً".

وكانت شركة النصر للسيارات استوردت 13 سيارة كهربائية من الطراز الذي تنتجه "دونج فينج" الصينية لاختبارها في مصر، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال.

ووقعت شركة النصر للسيارات، في يناير الماضي، اتفاقاً مع شركة "دونج فينج" الصينية لتصنيع السيارة الكهربائية في مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف سيارة سنوياً.

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال شركة دونج فينج الصينية شركة النصر للسيارات

الخبر التالى:

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1145

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

455

متعافون اليوم

253835

إجمالي الإصابات

14721

إجمالي الوفيات

186678

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"عاوزين حق البلد".. أسامة ربيع يكشف تفاصيل التحفظ على قائد السفينة إيفرجيفن - فيديو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا