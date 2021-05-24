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البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:12 ص الإثنين 24 مايو 2021
البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.13% إلى مستوى 10825 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.07%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في بداية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.75%، إلى مستوى 10812 نقطة.

البورصة المصرية لمؤشر الرئيسي للبورصة لبورصة عاملات البورصة

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