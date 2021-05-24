البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.13% إلى مستوى 10825 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.07%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في بداية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.75%، إلى مستوى 10812 نقطة.
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