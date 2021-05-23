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بعد الحكم في أزمة "إيفر جيفن".. تطور إيرادات قناة السويس في 4 شهور (تفاعلي)

04:11 م الأحد 23 مايو 2021
بعد الحكم في أزمة "إيفر جيفن".. تطور إيرادات قناة السويس في 4 شهور (تفاعلي)

قناة السويس

كتبت-ياسمين سليم:

تطورت إيرادات قناة السويس منذ بداية العام الجاري حتى وصلت لأعلى مستوى لها شهريًا في أبريل الماضي، متجاهلة أزمة جنوح سفينة في مجراها الملاحي والذي تسبب في تعطل الملاحة لمدة أسبوع.

وحققت قناة السويس إيرادات بلغت 551.5 مليون دولار في أبريل الماضي، بزيادة 112 مليون دولار، عن مارس الماضي، والذي شهد تعطل الملاحة في القناة لمدة نحو أسبوع بسبب جنوح سفين إيفر جيفن في القناة.

وأصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم الأحد قرارا تؤيد فيه احتجاز سفينة الحاويات إيفر جيفن، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر قضية سفينة وإحالتها إلى دائرة أخرى بالمحكمة لنظرها يوم 29 مايو الجاري.

وتطالب هيئة قناة السويس بتعويض قدره 600 مليون دولار عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة جنوح السفينة، فيما تعترض شركة "شوي كيسن" المالكة للسفينة على هذا التعويض وزعمت إن هيئة قناة السويس هي المتسببة في جنوح السفينة، بحسب ما نقلته وكالات أنباء دولية.

وتعتبر قناة السويس مصدرًا هامًا للعملة الصعبة في مصر، وتسبب تعطل القناة في تراجع إيراداتها في مارس 35 مليون دولار.

ويظهر الإنفوجرافيك التالي تطور إيرادات القناة منذ بداية العام الجاري وحتى أبريل.

قناة السويس إيفر جيفن سفينة قناة السويس إيرادات قناة السويس

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