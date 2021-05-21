رئيس جمعية رجال الأعمال ناعيا "أحمد بهجت": من رواد الصناعة وأول من عمر الصحراء

كتبت - نرمين إبراهيم:

نعى المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وقال عيسى، لمصراوي، إن الراحل بهجت، كان من أهم رجال الصناعة، وهو أول من عمّر الصحراء، وكان له دور عظيم في مجتمع الأعمال.

وأضاف عيسى، أن رجل الأعمال الراحل هو من أنشأ أول تجمع سكني في مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أول مدينة ملاهي في الشرق الأوسط والمعروفة باسم دريم بارك.

وأوضح عيسى أن "بهجت مثل جميع البشر له أخطاء ولكن ذلك لا يهدر من حقه في أنه كان من الرواد بمجتمع الاعمال والحالمين بتنفيذ المشروعات القومية العملاقة".

ويعد رجل الأعمال أحمد بهجت هو أحد أشهر رجال الأعمال المصريين، أنشأ عدة مصانع متخصصة في السلع الإليكترونية، ومخترع بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية خلال إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنشأ أول قناة فضائية خاصة.

وتوفي بهجت صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض.