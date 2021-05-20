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وزيرا قطاع الأعمال والطيران يبحثان مستجدات مشروع "رأس جميلة" بشرم الشيخ

03:53 م الخميس 20 مايو 2021
وزيرا قطاع الأعمال والطيران يبحثان مستجدات مشروع "رأس جميلة" بشرم الشيخ

كتبت – شيماء حفظي:

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين في المشروعات المشتركة، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران.

ووفقا لبيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الخميس، استعرض اللقاء، مستجدات إقامة مشروع سياحي فندقي برأس جميلة في مدينة شرم الشيخ على قطعتي أرض متلاصقتين تمتلكهما شركتي “المنتزه للسياحة والاستثمار” إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة ”إيماك العقبة” التابعة لوزارة الطيران المدني.

وقال البيان، إنه تم مؤخرا تقييم أرض رأس جميلة بشرم الشيخ البالغة نحو 820 ألف متر ، وذلك من قبل جهات متخصصة لتحديد حصة كلا الشركتين ، تمهيدًا لطرح المشروع للشراكة مع القطاع الخاص.

شرم الشيخ مشروع رأس جميلة وزارة قطاع الأعمال العام محمد منار وزارة الطيران المدني

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