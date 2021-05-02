الإقبال على شراء الفسيخ والرنجة يتراجع قبل شم النسيم.. والأسعار تستقر

02:57 م الأحد 02 مايو 2021
الإقبال على شراء الفسيخ والرنجة يتراجع قبل شم النسيم.. والأسعار تستقر

الفسيخ والرنجة

كتبت-دينا خالد:

قال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة، إن الإقبال على شراء الأسماك المملحة-الفسيخ والرنجة- متراجع هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع عثمان انخفاض الطلب إلى تزامن شم النسيم مع شهر رمضان والخوف من العطش الذي يسببه تناول الفسيخ والرنجة.

وأضاف عثمان، لمصراوي، أن أسعار الفسيخ والرنجة مستقرة هذا العام عند أسعار العام الماضي دون زيادة بسبب زيادة المعروض وضعف الإقبال.

ويتراوح سعر كيلو الفسيخ بين 90 و120 جنيها، ويبلغ متوسط كيلو الرنجة نحو 40 جنيها، بحسب عثمان.

وبحسب عثمان فإن بعض المحلات تلجأ لتقديم عروض لتحريك الطلب.

وأوضح عثمان، تراجع الطلب بسبب تزامن شهر رمضان مع أعياد شم النسيم، مشيرا إلى انتعاش الطلب على السمك المشوي والمقلي بأنواعه على اعتباره بديلًا للفسيخ والرنجة.

وبلغ متوسط سعر السمك البلطي 25 جنيها للكيلو فيما وصل البوري إلى 60 جنيها، بحسب عثمان.

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