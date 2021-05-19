الجمارك تخصص بريداً إلكترونياً لتلقي شكاوى المجتمع التجاري والصناعي

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية أن وحدة "دعم المصدرين والمنتجين" بمصلحة الجمارك تتلقى عبر البريد الإلكتروني شكاوى المجتمع التجاري والصناعي حول المعوقات التي قد تُواجههم بالمواقع والمنافذ الجمركية، أو مقترحاتهم التي تُسهم في نجاح المنظومة الجمركية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ذلك ينعكس على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

وأشارت الوزارة إلى أن البريد الإلكتروني المخصص لتلقي هذه الشكاوى هو: (Ex.unit@customs.gov.eg).

وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تعميق جسور التواصل الفعَّال مع المجتمع التجاري والصناعي؛ باعتبارهم شركاء التنمية بما يُسهم في تذليل أي عقبات قد تواجههم بالمنافذ الجمركية.

وأوضح أن وحدة "دعم المصدرين والمنتجين" التي تم استحداثها بمصلحة "الجمارك" تتولى دراسة أى شكاوى ترد إليها، وحلها، واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها مستقبلًا، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير.

وذكر غتوري أن ذلك يأتي على نحو يساعد في تحسين ترتيب مصر بتقارير ممارسة الأعمال الدولية، وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصرى دوليًا.



وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية مفتوحة مع المصدرين والمنتجين والمستخلصين الجمركيين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" خلال المرحلة المقبلة من أجل الاستماع إلى أية عقبات يتعرضون لها فى التعامل مع الجمارك، والعمل على إزالتها، لضمان استدامة جودة العمل بالمنافذ الجمركية.