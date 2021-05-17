المشاط: الحكومة تعمل على التحول الرقمي الشامل في جميع القطاعات

كتب- مصطفى عيد:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتراضية التي نظمتها شركة سيمنز الشرق الأوسط حول أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في الشرق الأوسط عقب جائحة كورونا، ودور القطاع الخاص في تعزيز الجهود التنموية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

وشارك في الجلسة أيضا الدكتورة ريم الهاشمي، وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب "معرض إكسبو دبي"، ورولاند بوش، عضو مجلس إدارة شركة سيمنز والمدير التنفيذي، وديما البسيط، مديرة الأداء الاستراتيجي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وأدار الجلسة محمد سيرجي، المدير المشارك للاتصالات في شركة سيمنز الشرق الأوسط.

وأكدت رانيا المشاط، خلال الجلسة، أهمية التحول الرقمي في العالم، حيث أصبحت التكنولوجيا هي القوة الدافعة لقطاعات تنموية مختلفة مثل البنية التحتية والتعليم والنقل وريادة الأعمال والصناعة، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل على التحول الرقمي الشامل لجميع القطاعات.

وأشارت إلى سعي الدولة المصرية لتدشين مدن جديدة مستدامة وتعزيز التحول الرقمي من خلال تدشين العاصمة الإدارية الجديدة كأول مدينة ذكية بالكامل، كما تسعى الدولة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة.

كما تعمل الدولة على تطوير البنية التحتية لقطاع نقل مستدام وذكي، حيث يعتبر مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي يمتد من العين السحنة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من أضخم مشاريع النقل الذكي في مصر، بحسب الوزيرة.

وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تسعى لأن يكون 2021 عامًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال الشراكات الدولية، لاسيما التمويلات الموجهة لتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تعد مصر من الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة.