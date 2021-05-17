أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات اليوم الاثنين

12:43 م الإثنين 17 مايو 2021
أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام الواحد 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 796 جنيهًا مقابل 793 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 782 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 نحو 680 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 910 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6368 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 5.9 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.32%؛ ليسجل سعر الأوقية 1749.3 دولار، في الساعة 12:41 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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