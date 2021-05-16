وزير السياحة: مصر استقبلت 1.5 مليون سائح منذ بداية العام وحتى أبريل

القاهرة- مصراوي:

قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لقناة CNBC العربية، إن عدد السياح الذين قدموا إلى مصر منذ بداية العام الجاري وصل إلى 1.5 مليون سائح وهذا يعتبر تحسنًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف على هامش سوق السفر المقام بمدينة دبي حاليًا: "أنهينا العام الماضي بـقدوم 200 ألف سائح لمصر في الشهر، وارتفع العدد في يناير إلى 250 ألف سائح، ثم 320 ألف سائح في فبراير وواصل العدد ارتفاعه إلى 450 ألف سائح في مارس ثم 525 ألف سائح في أبريل".

وقال إن الوصول إلى هذا العدد في أبريل الماضي "ممتاز" مقارنة بالعام الماضي، لكنه يعتبر 50% مقارنة بعام 2019.

وتضررت السياحة في مصر والعالم خلال العام الماضي جراء الإغلاق الكبير الذي عم دول العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا، وبدأت مصر في استقبال سياح في يوليو الماضي مع عودة حركة الطيران بعد إغلاق استمر 3 أشهر.

وفسر العناني ارتفاع عدد أعداد السائحين إلى أن الإجراءات التي تتخذها مصر منضبطة تمامًا، كما أن الموقف الصحي في المحافظات السياحية جيد جدًا وهي تخلو تقريبًا من فيروس كورونا.

وأعرب العناني عن أمله في أن تستمر هذه الزيادة خلال الشهور المقبلة حتى تصل لمعدل مليون سائح في الشهر، مع زيادة تطعيمات كورونا في أوروبا والشرق الأوسط، وهما أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأوضح أن مصر لديها ميزة كبيرة وهي أن أغلب مقاصدها السياحية أماكن مكشوفة مثل الشواطئ والمنتجعات والمعابد، فضلًا عن أسعارها التنافسية مقارنة بالدول الأخرى، وهو أمر يمنحها ميزة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال إن مصر خلال الأسابيع المقبلة ستفتح منتج الجلالة السياحي ويتبعه مدينة العلمين الجديدة التي تطل على البحر المتوسط.

وأضاف أن الوزارة لديها مشروعات استثمارية تقدر بحوالي 15 مليار دولار حاليا.

وتخطط الوزارة لإطلاق موقع إلكتروني خلال الأسابيع المقبلة، ليساعد السياح الموجودين في مصر على معرفة الإجراءات الاحترازية وكيفية التحرك في مصر ومعرفة أقرب المستشفيات والعيادات، وفقًا للعناني.

كما تخطط لإطلاق بوابة التأشيرة الإلكترونية والتي تسمح لمواطني 73 دولة بالحصول على تأشيرة إلكترونية لمصر.