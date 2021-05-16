اختيار مشروع لوزارة الاتصالات لتحقيق الأمن الغذائي بالتكنولوجيا ضمن أفضل 5 مشروعات في مسابقة عالمية

كتب-علاء حجاج:

اختير مشروع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية المجتمعية الشاملة في مجال الزراعة" الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن أفضل خمسة مشروعات رائدة في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) لعام 2021.

وقال بيان من الوزارة اليوم الأحد إن المشروع يهدف إلى استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنشر المعرفة الزراعية المتخصصة باللغة العربية في مصر والشرق الأوسط بين أكثر من 21 مليون مستخدم، وإدارة قواعد معرفية متخصصة من خلال الخبراء الزراعيين، واستخدام تطبيقات المعرفة الذكية لتقديم خدمات زراعية قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يدعم جهود الدولة في تحسين الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخل للمزارعين.

وكان المشروع أطلقته الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع عدد من الشركاء منهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الزراعة، ووزارة البيئة، والمركز القومي للبحوث، ووزارة الزراعة والموارد الطبيعية بالسودان، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومشروع "قرية نت" التابع للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومركز بحوث التنمية الدولية.

ويتكون المشروع من ثلاث ركائز متكاملة تشمل بوابة أراضينا" والتي تعني بترسيخ أهمية المعرفة لتنمية المجتمع، فضلا عن إنشاء آلية مستدامة لإنتاج وإدارة وتحديث المحتوى العربي المقدم في قطاع الزراعة، ذلك بالإضافة الى تعزيز الشراكات القائمة على المعرفة وبناء مجتمع المعرفة.

ويوفر المشروع أيضا خدمة النظم الخبيرة أونلاين وهي نظام برمجي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في محاكاة الخبرة البشرية ومن خلالها يتم الرد على الاستفسارات، والإجابات والحلول لمشكلات زراعية سواء للمزارعين أو للمرشدين الزراعيين بشكل أسرع من أجل تحسين الإنتاج الزراعي وبالتالي المساهمة في التغلب على مشكلة الأمن الغذائي في مصر.

ويشجع المشروع على تقديم تطبيقات ذكية متطورة باستخدام أحدث التقنيات في سبيل الإدارة الذكية للمياه والتي تشمل حفظ وحماية موارد المياه الجوفية من خلال إدارة وتجميع البيانات من مستشعرات إنترنت الأشياء على آبار المناطق الحضرية المستهدفة ومراقبة وتحليل أنماط استهلاك المياه، ودعم صانعي القرار بلوحة معلومات في الوقت المناسب للمؤشرات المهمة.

يذكر أنه جاء اختيار المشروع ضمن قائمة أكثر خمسة مشروعات تصويتا في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد منافسة قوية مع 360 مشروعًا رائدًا في 18 فئة في مجالات التنمية، ومن بين 1270 مشروعًا مرشحًا للجائزة عن فئة التعاون الدولي والإقليمي، وذلك عقب اجتيازه مراحل التصويت النهائية التي جرت عبر الانترنت خلال شهر مارس الماضي.