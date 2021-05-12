بسبب الخامات.. توقعات بزيادة جديدة لأسعار الحديد للمرة الثالثة في مايو

كتبت- شيرين صلاح:

توقع متعاملون في قطاع الحديد أن ترتفع أسعار حديد التسليح بالسوق المحلي للمرة الثالثة خلال شهر مايو الجاري وذلك تأثرا بارتفاع جديد متوقع لأسعار الخامات عالميا.

وبحسب هؤلاء المتعاملين، ارتفعت أسعار الحديد في السوق المحلي مرتين خلال شهر مايو الجاري بمجموع حوالي 500 جنيه للطن الواحد تأثرا بزيادة الأسعار العالمية للخامات خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار حديد التسليح بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة للمرة الثالثة في الشهر الجاري.

واتفق محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، مع الزيني، قائلا إنه من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الخام بالبورصات العالمية وبالتالي سينتج عنه ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المحلية.

وأضاف الزيني أن سوق مواد البناء يعاني من ركود كبير منذ فترة طويلة وحتى الآن، مشيرا إلى أن السوق لا يتحمل كل هذه الزيادات بأسعار الحديد.

وبحسب أحمد الزيني، وصل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة حديد عز إلى 14200 جنيه حاليا بعد الزيادات الأخيرة، كما زاد سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين إلى 14100 جنيه.

وارتفع سعر طن الحديد بشركة بشاي للصلب إلى 14050 جنيهًا، كما ارتفع سعر طن الحديد بشركة الجارحي للحديد والصلب إلى 13800 جنيه.

وكانت أسعار خامات الحديد قفزت بالبورصات العالمية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد زيادة الطلب على الخام.

وقال محمد حنفي، لمصراوي، إن سعر الخردة قفز إلى 488 دولارًا للطن، والبليت إلى 660 دولارًا للطن مقابل 426 دولارًا لطن الخردة و595 دولارًا لطن البليت في نهاية أبريل الماضي.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.