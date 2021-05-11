معدل البطالة يرتفع إلى 7.4% في الربع الأول من 2021 بسبب الموجة الثانية من كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري ليسجل 7.4% مقابل 7.2% في الربع الرابع من عام 2020، بحسب بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وقال الجهاز في بيان صحفي إن هذا الارتفاع يأتي نتيجة الموجة الثانية لفيروس كورونا التي بدأت في يناير 2021 وهي بداية فترة جمع البيانات وبالتالى انخفضت أعداد المشتغلين.

وكان معدل البطالة قفز في الربع الثاني من 2020 إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل، نتيجة للإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا، قبل أن يعود للتراجع في الربع الثالث من العام إلى 7.3%.

وبلغت قوة العمل 29,284 مليون فرد خلال الربع الأول من 2021 بنسبة انخفاض مقدارها 2,3٪، مقارنة بالربع الرابع من 2020.

وقال الجهاز إن قوة العمل في الحضر بلغت 13,034 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,250 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,185 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,099 مليون فرد.

وأرجع الجهاز هذا الانخفاض إلى تراجع كلا من أعداد المشتغلين وأعداد المتعطلين حيث عادت الدولة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وسجل عدد المتعطلين 2,155 مليون متعطل بنسبة 7,4٪ من إجمالي قوة العمل ( 1,343 مليون ذكور و812 ألف إناث) مـقـابـل 2,166 مليون متعطل فى الربع الرابع من 2020 بانخفاض قـدره 11 ألف متعطل بنسبة 0,5٪، وبـانخفاض قــدره 81 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3,6٪، وفقًا للبيان.

وخلال الربع الأول من العام الجاري فقد نشـاط الزراعة واستغلال الغابات 443 ألف مشتغل، فيما فقد نشاط تجارة الجملة والتجزئة 437 ألف مشتغل.

وقال الجهاز إن نشاط الصناعات التحويلية فقد 56 ألف مشتغل خلال الربع الأول من عام 2021.

كما فقد نشاط الإمداد المائي وشبكات الصرف 43 ألف مشتغل، ونشاط الإدارة العامة والدفاع 42 ألف مشتغل خلال الربع الأول من عام 2021.