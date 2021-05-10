كوليرز إنترناشيونال ترفع توقعاتها لإشغالات فنادق القاهرة وشرم في 2021 (إنفوجرافيك)

03:47 م الإثنين 10 مايو 2021
كوليرز إنترناشيونال ترفع توقعاتها لإشغالات فنادق القاهرة وشرم في 2021 (إنفوجرافيك)

مؤسسة كوليرز إنترناشيول

كتب- مصطفى عيد:

رفعت مؤسسة كوليرز إنترناشيونال، المتخصصة في الاستشارات والبحوث العقارية، توقعاتها لمتوسط نسب إشغال الفنادق في مدينتي القاهرة وشرم الشيخ خلال عام 2021 وذلك في تقريرها عن شهر مايو الجاري مقارنة بما كانت عليه في شهر أبريل الماضي.

وقالت المؤسسة، في تقرير شهر مايو لتوقعات فنادق منطقة الشرق الأوسط، إنها تتوقع متوسط معدل إشغال لفنادق القاهرة وشرم الشيخ 45% و37% على التوالي خلال عام 2021.

ورفعت بذلك المؤسسة توقعاتها لمتوسط معدلات الإشغال المتوقعة لفنادق القاهرة وشرم الشيخ خلال 2021 مقارنة بتقرير شهر أبريل حينما كانت 40% و35% على التوالي.

بينما أبقت المؤسسة على توقعاتها لمتوسط معدل إشغال فنادق الغردقة والإسكندرية خلال عام 2021 عند 38% و61% على التوالي.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي توقعات مؤسسة كوليرز إنترناشيونال في تقرير شهر مايو لمتوسط معدلات الإشغالات المتوقعة بفنادق القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والإسكندرية، ونسب الارتفاع فيها مقارنة بما كانت عليه في عام 2020.

مؤسسة كوليرز إنترناشيول نادق القاهرة رم الشيخ نادق شرم الشيخ

الخبر التالى:

5 شركات مصرية ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عائلية عربية في 2021
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 237410

    عدد المصابين

  • 176763

    عدد المتعافين

  • 13904

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 158943985

    عدد المصابين

  • 136434512

    عدد المتعافين

  • 3305950

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ما البنوك التي تبيع شهادات ادخار بأعلى عائد؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا