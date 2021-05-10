كوليرز إنترناشيونال ترفع توقعاتها لإشغالات فنادق القاهرة وشرم في 2021 (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

رفعت مؤسسة كوليرز إنترناشيونال، المتخصصة في الاستشارات والبحوث العقارية، توقعاتها لمتوسط نسب إشغال الفنادق في مدينتي القاهرة وشرم الشيخ خلال عام 2021 وذلك في تقريرها عن شهر مايو الجاري مقارنة بما كانت عليه في شهر أبريل الماضي.

وقالت المؤسسة، في تقرير شهر مايو لتوقعات فنادق منطقة الشرق الأوسط، إنها تتوقع متوسط معدل إشغال لفنادق القاهرة وشرم الشيخ 45% و37% على التوالي خلال عام 2021.

ورفعت بذلك المؤسسة توقعاتها لمتوسط معدلات الإشغال المتوقعة لفنادق القاهرة وشرم الشيخ خلال 2021 مقارنة بتقرير شهر أبريل حينما كانت 40% و35% على التوالي.

بينما أبقت المؤسسة على توقعاتها لمتوسط معدل إشغال فنادق الغردقة والإسكندرية خلال عام 2021 عند 38% و61% على التوالي.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي توقعات مؤسسة كوليرز إنترناشيونال في تقرير شهر مايو لمتوسط معدلات الإشغالات المتوقعة بفنادق القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والإسكندرية، ونسب الارتفاع فيها مقارنة بما كانت عليه في عام 2020.