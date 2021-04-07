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تعرف على موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس وطرق سدادها

02:09 م الأربعاء 07 أبريل 2021
تعرف على موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس وطرق سدادها

الهاتف الأرضي

كتب- علاء حجاج

اقتربت الشركة المصرية للاتصالات من إصدار فاتورة شهر مارس 2021 للهاتف الأرضي لفترة الاستهلاك من شهر يناير لنهاية مارس، والمقرر لها يوم 15 أبريل الجاري.

وقامت الشركة المصرية للاتصالات بتحديد مواعيد السماح التي يمكن خلالها سداد فاتورة الأرضي دون دفع غرامة، كما حددت مواعيد تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، ومواعيد قطع الحرارة مؤقتًا، وفرض غرامة على المتأخرين في سداد الفاتورة.

وجاءت مواعيد السداد كالتالي:

15 أبريل 2021 : إصدار فاتورة الهاتف الأرضي مارس 2021 والسماح بسدادها لمدة شهر بدون غرامة

يوم 15 مايو 2021: تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط لمدة شهر.

يوم 15 يونيو 2021: فرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اعتبارًا من يوم 15 أبريل من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون وكود المحافظة.

وتتاح عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي والتي تشمل "الدفع الالكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - خدمة سداد - خدمة Bee - خدمة خدماتي - خدمة أمان - خدمة ممكن".

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