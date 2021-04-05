افتتاح فرعين للشهر العقاري والسجل المدني في مول العرب بالسادس من أكتوبر

القاهرة- مصراوي:

أعلن مول العرب، في بيان اليوم الاثنين، عن افتتاح مكاتب للخدمات الحكومية الأساسية، تضم مكتب للسجل المدني وآخر للشهر العقاري والتوثيق.

يقع مكتب الشهر العقاري والسجل المدني في مول العرب بجوار بوابة 5، بحسب البيان.

يذكر أن مكتب السجل المدني - الذي يعمل في مول العرب منذ يناير 2021- يستقبل المواطنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءًا، بينما يفتح مكتب الشهر العقاري أبوابه طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة والنصف مساءًا.

ويتلقى مكتب الشهر العقاري طلبات التوثيق عبر زيارة موقع مصر الرقمي للاستعلام عن الخدمات و الحجز مقدمًا عبر تحميل تطبيق "ارغب في عمل توكيل" كما يضم مندوبين تم تزويدهم بأجهزة إلكترونية متنقلة لتسهيل إتمام الإجراءات الروتينية على المواطنين.

وبالإضافة لمكتبي مول العرب للخدمات الحكومية، تم افتتاح مكتب للسجل المدني مؤخرًا في مول طنطا ويستقبل المواطنين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءًا.

قام بافتتاح مكتب الشهر العقاري في مول العرب يوم 5 ابريل، المستشارعمر مروان - وزير العدل و الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب أعضاء الإدارة التنفيذية لشركة مراكز

ويوفر مكتب السجل المدني الجديد في مول العرب باقة من الخدمات الحكومية الأساسية مثل طلب الحصول على شهادات الميلاد والوفاة وقسائم الزواج والطلاق، و استخراج الرقم القومي و كشف العائلات. أما مكتب الشهر العقاري والتوثيق فيوفر أيضًا باقة من خدماته المعتادة والتي تتضمن استخراج كافة التوكيلات الرسمية.