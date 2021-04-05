عودة تداولات البورصة بعد توقف نصف ساعة بسبب هبوط الأسهم
كتبت- شيرين صلاح:
عادت تداولات مؤشرات البورصة المصرية مرة أخرى، وذلك بعد توقفها لمدة 30 دقيقة، جراء هبوط المؤشر EGX100 EWI بنسبة 5%، اليوم الاثنين.
وهوى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 إلى من 2.57% منذ بداية تعاملات اليوم الاثنين، ليهبط إلى مستوى 10149 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 6.1%، وهبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 5.11%.
وكانت البورصة قد أوقفت التداول لمدة 30 دقيقة للحد من خسائر الأسهم.
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