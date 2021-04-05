عودة تداولات البورصة بعد توقف نصف ساعة بسبب هبوط الأسهم

كتبت- شيرين صلاح:

عادت تداولات مؤشرات البورصة المصرية مرة أخرى، وذلك بعد توقفها لمدة 30 دقيقة، جراء هبوط المؤشر EGX100 EWI بنسبة 5%، اليوم الاثنين.

وهوى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 إلى من 2.57% منذ بداية تعاملات اليوم الاثنين، ليهبط إلى مستوى 10149 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 6.1%، وهبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 5.11%.

وكانت البورصة قد أوقفت التداول لمدة 30 دقيقة للحد من خسائر الأسهم.