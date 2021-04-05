ساويرس: القطاع العقاري مازال واعداً "ومش عاوز الأرض ببلاش"

كتبت- شيماء حفظي:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن القطاع العقاري في مصر مازال واعدا وهناك طلب أكثر من العرض.

وأضاف خلال مؤتمر حابي اليوم الاثنين إن مستوى المعروض من العقارات يمثل ما بين 10 إلى 20% من حجم الطلب العقاري.

وأضاف أنه من بين المحفزات لدعم شركات التطوير العقاري هو خفض أسعار الأراضي للمشروعات التي تطرحها الحكومة.

وأوضح "لما بقول كده بيقولوا إني عاوز الأرض ببلاش.. أنا مش عاوز الأرض ببلاش".

وقال إن الاستثمار في المساكن منخفضة التكاليف يحتاج خفض تكلفة إنتاج الوحدة والتي يعد أكبر مدخل فيها الأراضي.

"يمكن للحكومة طرح الأراضي بسعر منخفض ويمكنها أن تحدد سعر الوحدات السكنية.. لكن لابد من وجود آلية " بحسب ما قاله ساويرس.