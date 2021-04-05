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جامع: صرفنا 25 مليار جنيه لدعم المصدرين خلال الفترة الماضية لتشجيع الصادرات

12:26 م الإثنين 05 أبريل 2021
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كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- هاني رجب:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة لديها تحدي للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر حابي الاقتصادي اليوم الاثنين، أن الوزارة أتاحت الكثير من الدعم للمصدرين خلال أزمة كورونا، ووصل إجمالي ما تم ضخه خلال الفترة الماضية إلى 25 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن الحكومة اعتمدت في تقديم هذا الدعم على عدد من البرامج والمبادرات وبينها برنامج السداد الفوري بما يسهم في تمكين الشركات المصدرة من الوفاء من مصروفاتها التشغيلية.

وقالت الوزيرة إنه على الرغم من تداعيات أزمة كورونا ارتفعت الصادرات بنسبة 2% وهي نسبة ضئيلة لكنها إنجاز في ظل الظروف العالمية.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

مؤتمر حابي الاقتصادي نيفين جامع الصادرات المصرية أزمة كورونا
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