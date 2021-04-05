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معيط: فقدنا 160 مليار جنيه من إيرادات هذا العام بسبب كورونا

11:01 ص الإثنين 05 أبريل 2021
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كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- هاني رجب:

انطلقت اليوم الاثنين أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر حابي الاقتصادي بحضور عدد من الوزراء منهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

ويشهد المؤتمر مقابلات صحفية مباشرة مع رجال الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى 3 جلسات نقاشية، وعرض كلمة مسجلة بالفيديو للدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والعضو بمجلس إدارته ممثلًا عن مصر ومجموعة الدول العربية.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن الاقتصاد المصري مازال متأثرا بتداعيات أزمة كورونا، لكنه أكد أن الحكومة تعمل على تحسين الأوضاع.

وتوقع الوزير أن تنخفض إيرادات الدولة خلال العام المالي الجاري بين 150 إلى 160 مليار جنيه مقارنة بالمستهدف في موازنة العام.

وأشار إلى أنه في حال المقارنة بالعام المالي الماضي فإنه من المتوقع ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإيرادات بنسبة 15% بفضل زيادة الإيرادات الضريبية.

وأوضح أنه بسبب الجائحة خسرت الدولة 200 مليار جنيه من إجمالي إيراداتها العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة المصروفات لتلبية احتياجات المرحلة ودعم العمالة.

مؤتمر حابي الاقتصادي نيفين جامع محمد معيط هشام توفيق نجيب ساويرس محمد فريد

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