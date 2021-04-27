وزارة التضامن تحذر من رسائل هاتفية تستهدف استغلال بيانات المواطنين

12:31 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
وزارة التضامن تحذر من رسائل هاتفية تستهدف استغلال بيانات المواطنين

وزارة التضامن الاجتماعي

كتبت-ياسمين سليم:

حذرت وزارة التضامن الاجتماعي من رسائل هاتفية تفيد تقديم الوزارة إعانات نقدية استثنائية وجوائز بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل.

وقالت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنها تؤكد عدم صحة هذه الرسائل الهاتفية المتداولة.

وأضافت أن الأرقام الهاتفية التي ترسل تلك الرسائل مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، مشيرةً إلى أن كافة مستجدات المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة للأسر المستفيدة من برامجها يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة سواء البيانات الرسمية أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة moss.gov.eg، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحذر وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين من الانسياق خلف المواقع الإلكترونية أو الأرقام الهاتفية المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الرسائل.

وزارة التضامن الاجتماعي بيانات المواطنين إعانات نقدية

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