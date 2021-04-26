"تريليون جنيه".. كيف تتوزع حصيلة الضرائب المستهدفة العام المقبل؟

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أن وزارة المالية تستهدف تحصيل نحو 983 مليار جنيه من الضرائب خلال عام 2021-2022 مقابل نحو 830.8 مليار جنيه متوقعة للعام الحالي بزيادة نحو 18.3%.

ورغم الزيادة المستهدفة في حصيلة الضرائب بمشروع الموازنة الجديدة فإن نسبة هذه الحصيلة- في حال تحقيقها بشكل كامل- ستنخفض إلى 72% من إجمالي الإيرادات المستهدفة خلال العام المالي المقبل مقارنة بنسبة 74.4% للحصيلة المتوقعة للضرائب هذا العام من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق إيرادات بقيمة تريليون و365.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل نحو تريليون و117 مليار جنيه خلال العام الجاري بزيادة 22.2%.

ومن بين أبرز بنود الحصيلة المستهدفة للضرائب العام المالي المقبل حصيلة الضرائب العامة والمقدر لها نحو 497 مليار جنيه مقابل نحو 414.9 مليار جنيه متوقعة هذا العام بنسبة زيادة نحو 19.8%.

وتشمل الضريبة العامة الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعية والمستهدف لها 146.9 مليار جنيه العام المقبل مقابل نحو 119.9 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الحالي بنسبة زيادة 22.5%.

وتتضمن ضريبة دخول الأشخاص الطبيعية ضريبة مرتبات بقيمة 90.4 مليار جنيه بزيادة 17.2% عن المتوقع لها العام الحالي، وضريبة نشاط تجاري وصناعي بقيمة 50 مليار جنيه بزيادة 32.2%، وضريبة نشاط مهني غير تجاري بقيمة 4.8 مليار جنيه بزيادة 29.4%، وضريبة ثروة عقارية بقيمة 1.7 مليار جنيه بزيادة 43.4%.

وتشمل الضريبة العامة أيضا الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية والمستهدف لها 220.3 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المقبل مقابل نحو 196.4 مليار جنيه متوقعة للعام الجاري بزيادة 12.2%.

وتتضمن ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية ضرائب البترول بقيمة 41.6 مليار جنيه مستهدفة العام المقبل بانخفاض طفيف 0.1% عن المتوقع للعام الحالي، وضرائب قناة السويس بقيمة 34 مليار جنيه بزيادة 7.6%، وضرائب باقي الشركات بقيمة 144.7 مليار جنيه بزيادة 17.5%، بينما تستهدف الموازنة صفر ضرائب من البنك المركزي.

وتشمل الضريبة العامة كذلك ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة بقيمة 32.4 مليار جنيه بزيادة 69.2%، وضريبة دمغة بقيمة 25.8 مليار جنيه بزيادة 23.4%، وأيضا الضرائب على الأذون والسندات بقيمة 69 مليار جنيه بزيادة 21.1%.

ومن بين بنود حصيلة الضرائب بمشروع موازنة العام المقبل ضريبة على القيمة المضافة بقيمة 391 مليار جنيه مقابل نحو 337.3 مليار جنيه متوقعة لهذا العام بنسبة زيادة 15.9%.

وتشمل الحصيلة المستهدفة لضريبة القيمة المضافة "ضريبة على القيمة المضافة على السلع (نسبة 14% السعر العام)" بقيمة 207.2 مليار جنيه بزيادة 18.5% وهي تتوزع بين 128.3 مليار جنيه على السلع المستوردة، و78.9 مليار جنيه على السلع المحلية.

كما تشمل حصيلة ضريبة القيمة المضافة الضريبة على سلع الجدول بقيمة 122.6 مليار جنيه بزيادة 11% مقارنة بما هو متوقع هذا العام، والتي تتوزع بين الضريبة على السجائر والتبغ بقيمة 79.1 مليار جنيه، وعلى المنتجات البترولية بقيمة 25.8 مليار جنيه، وعلى السلع والمنتجات الأخرى بقيمة 17.7 مليار جنيه.

وتتضمن ضريبة القيمة المضافة أيضا الضريبة على الخدمات بقيمة مستهدفة 61.2 مليار جنيه العام المقبل بنسبة زيادة 17.6%، وهو تتوزع بين خدمات الاتصالات الدولية والمحلية 14.9 مليار جنيه، وخدمات التشغيل للغير بقيمة 39.3 مليار جنيه، والخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية بقيمة 5.1 مليار جنيه، والخدمات الأخرى بقيمة 1.8 مليار جنيه.

ومن بين بنود حصيلة الضرائب أيضا الضرائب والرسوم الجمركية (الجمارك) بقيمة 42.4 مليار جنيه مستهدفة العام المقبل مقابل نحو 37.5 مليار جنيه حصيلة متوقعة العام المالي الحالي بنسبة زيادة 13.1%.

ومن بين بنود حصيلة الضرائب كذلك بند الضرائب الأخرى بقيمة 52.7 مليار جنيه مستهدفة العام المقبل مقابل نحو 41.1 مليار جنيه متوقعة لهذا العام بنسبة زيادة 28.3%.

وتشمل أبرز بنود الضرائب الأخرى رسوم تنمية الموارد بقيمة 28.1 مليار جنيه بزيادة 43.3%، وضريبة المباني بقيمة 5.5 مليار جنيه بزيادة 25.9%، وإتاوة قناة السويس بقيمة 4.8 مليار جنيه بزيادة 1%، ورسوم الإجراءات القنصلية بقيمة 4.5 مليار جنيه بزيادة 20%، ورسوم الموانئ والمنائر بقيمة 2.6 مليار جنيه بزيادة 6%، ورسوم نقل الملكية بقيمة 2.1 مليار جنيه بزيادة 5%، والمصروفات الإدارية للعمليات الاستيرادية بقيمة 2.7 مليار جنيه بزيادة 30.4%.