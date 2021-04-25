ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة طفيفة بلغت 0.04%، إلى مستوى 10604 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.43%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.79%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 7.9 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 5.1 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة الخميس الماضي بنسبة بلغت 0.4%، إلى مستوى 10600 نقطة.