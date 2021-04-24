شركة "فاتورة" تحقق حجم أعمال يتجاوز المليار جنيه سنويًا في مصر

12:37 م السبت 24 أبريل 2021
شركة "فاتورة" تحقق حجم أعمال يتجاوز المليار جنيه سنويًا في مصر

شركة فاتورة

كتب- علاء حجاج:

أعلنت منصة "فاتورة" العاملة في مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، اليوم السبت، وصول حجم أعمالها لأكثر من مليار جنيه سنويًا .

وتستهدف "فاتورة" تقديم الحلول التكنولوجية لربط تجار التجزئة وتجار الجملة من جانب وربط تجار الجملة والمصنعين والشركات من جانب آخر من خلال منصة محدودة للتجار أعضاء شبكة فاتورة والتي انطلقت منذ عامين تقريبا.

وقالت الشركة إنها تقدم خدماتها لـ 25 ألف تاجر في مجال الصناعات الغذائية يعملون في 20 محافظة.

وقال حسام علي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة فاتورة، إن الشركة تمتلك خطة استراتيجية لتوسيع عملياتها داخل مصر وخارجها ايضا بالإضافة الى زيادة حجم اعمالها في قطاعات اقتصادية عديدة تستهدف تسهيل الأعمال على تجار الجملة والتجزئة وايضا المُصنعين والموردين معا .

وتابع أن تطبيق "فاتورة" يتيح للتجار القيام بعمليات الشراء بالآجل وكذلك قبول المدفوعات بصورة رقمية، وتعمل الشركة من خلال فريق عمل متميز إلى مضاعفة أعداد التجار المتعاملين عبر فاتورة شهريا.

وأشار إلى أنه من المخطط الوصول لأكثر من 100 ألف تاجر في جميع محافظات مصر بحلول الربع الأول من العام المقبل 2022، حيث نجحت "فاتورة" توطين التكنولوجيا المالية في قطاع التجارة التقليدية .

وأوضح أنه يتم مد تجار الجملة المشتركين في المنصة بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة لإدارة مبيعاتهم ومخازنهم لتكون كافة المعلومات متاحة على المنصة سواء من حيث كميات المخزون لمختلف السلع والأسعار وبما يساعدهم في زيادة مبيعاتهم وحصولهم على المنتجات بأسعار أكثر تنافسية.

يذكر أن "فاتورة" هي شركة مصرية ناشئة متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية ، تعمل على ربط تجار الجملة وتجار التجزئة في مصر عبر تطبيقها الإلكتروني، مع التركيز على تجارة السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG).

شركة فاتورة مجال التجارة الإلكترونية الصناعات الغذائية

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