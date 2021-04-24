البطاطس عن 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

09:59 ص السبت 24 أبريل 2021
البطاطس عن 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات

كتبت_دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.

أسعار الخضر البطاطس اسعار الفاكهة سوق العبور
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