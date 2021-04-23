بعد زيادتها 25 قرشًا للتر.. تعرف على موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة

كتبت– شيماء حفظي:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الجمعة، إن تطبيق أسعار البنزين الجديدة سيكون بداية من الساعة 10 صباح اليوم.

وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشًا، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة، وفقًا للبيان.

وبحسب بيان وزارة البترول فإن أسعار البنزين أصبحت كالتالي:

بنزين 80: 6.50 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه.

بنزين 92: 7.75 جنيه بدلا من 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.75 جنيه بدلا من 8:50 جنيه.

كما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه/طن.

وستكون هذه الأسعار سارية حتى نهاية يونيو المقبل، موعد إجراء المراجعة الدورية لأسعار الوقود.