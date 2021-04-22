تراجع المكرونة والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

10:14 ص الخميس 22 أبريل 2021
تراجع المكرونة والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و25 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

سمك المكرونة أسعار الأسماك الجمبري سوق العبور

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