بي تك تتفق مع كاسيل للتطوير العمراني على تقديم خدمات وأنظمة خصم لعملائها

كتبت-منال المصري:

وقعت شركة كاسيل للتطوير العمراني بروتوكول تعاون مع شركة بي.تك، لتوفير الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة لعملاء كاسيل بخصومات كبيرة وأنظمة سداد مختلفة على مختلف المنتجات.

وبحسب بيان صادر عن بي تك اليوم الاثنين فإنه بموجب هذا الاتفاق سوف يتمكن عملاء كاسيل للتطوير العمراني الجدد والقدامى من الحصول على مميزات خاصه من شركة "بي.تك" ويستطيعون من خلالها الحصول خدمات الخصم المميزة وأنظمة التقسيط المتعددة وخدمات ما بعد البيع.

وقال محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بي. تك" إن الشركة تعمل على تقديم أفضل المنتجات وباقة من الخدمات المميزة، مشيرًا إلى أن الشركة تستكمل خطتها بالتعاون مع شركة كاسيل للتطوير العمراني ودخول العاصمة الإدارية الجديدة وتوفير خدماتنا لعملائها بمختلف مشروعاتها.