وفد أوروبي يزور 3 مشروعات لتطوير البنية الأساسية في بورسعيد

كتب- مصطفى عيد:

زار وفد من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 3 مشروعات لتطوير البنية الأساسية بمحافظة بورسعيد في إطار المرحلة الثانية من اتفاقية التنمية الاجتماعية التي تم إطلاقها في يونيو 2020 بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

وزار الوفد 3 مشروعات بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد، والتي تتضمن مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بطول 11.9 كيلومتر، والذي ينفذ حاليا بتمويل قدره 30 مليون جنيه، ومشروع ترميم وصيانة مركز شباب القابوطي والذي تم الانتهاء من تنفيذه بتكلفة 4 ملايين جنيه أتاحت ما يزيد على 9 آلاف يومية تشغيل.

كما تتضمن هذه المشروعات مشروع ترميم وصيانة مدرسة إسماعيل القباني الذي تم تنفيذه بتكلفة 2 مليون جنيه وأتاح ما يزيد على 3 آلاف يومية تشغيل، بحسب البيان.

وتعد محافظة بورسعيد واحدة من 6 محافظات تشملها اتفاقية التنمية الاجتماعية، وفقا للجهاز.

وترأس الوفد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ورافقهم ممثلو جهاز تنمية المشروعات وعلى رأسهم مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، ووائل حامد، مدير مكتب الجهاز ببورسعيد.

وأوضح مدحت مسعود أن اتفاقية التنمية الاجتماعية يبلغ تمويلها 15 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي في إطار مرفق الاستثمار في دول الجوار، بالإضافة إلى 45 مليون يورو كقرض مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بمعدلات تفضيلية.

وذكر أن منحة الاتحاد الأوروبي تهدف لتحسين البنية الأساسية والخدمات في المجتمعات المحلية والمناطق الريفية باستخدام العمالة المحلية، بينما توفر قروض بنك الاستثمار الأوروبي خدمات ائتمانية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف اتفاقية التنمية الاجتماعية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها توفير فرص عمل مناسبة وتحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع الصناعة والابتكار وتطوير البنية الأساسية والوصول إلى مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بحسب مدحت مسعود.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات وقع في إطار المرحلة الثانية من اتفاقية التنمية الاجتماعية اتفاقات بإجمالي بلغ 111 مليون جنيه فى 6 محافظات (الإسكندرية، وبورسعيد، والجيزة، وأسيوط، والمنوفية، والشرقية) لتوفير الخدمات في هذه المجتمعات.

وقال إن من بين هذه الخدمات مد شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، ورصف الطرق، وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز خلال الفترة من بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2021 قدم تمويلا لمحافظة بورسعيد بلغ 322.6 مليون جنيه منها قروض بلغت 304.1 مليون جنيه مولت حوالي 9 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر وأتاحت ما يقرب من 16 ألف فرصة عمل.

كما بلغت قيمة المنح من هذا التمويل 18.5 مليون جنيه ووجهت لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب ونتج عنها 44 ألف يومية تشغيل لأبناء محافظة بورسعيد، بحسب نيفين جامع.

وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر إن هذا المشروع يساهم في تعزيز رفاهية المجتمعات وتحسين سبل المعيشة حيث أنه جزء أساسي من إطار التعاون الأشمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي تبلغ حافظته أكثر من 1.2 مليار يورو في شكل منح.

وأضاف أن المشروع المشترك يعكس روح عمل "فريق أوروبا"، والذي يجمع بين الموارد من مختلف الشركاء الأوروبيين، ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المصرية والمحافظات المعنية.