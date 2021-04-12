تداعيات الوباء.. تراجع 12% لصادرات الملابس والمنسوجات في 2020

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت صادرات قطاع الملابس والمنسوجات خلال العام الماضي، تأثرا بتداعيات فيروس كورونا، ليكون أحد أكثر القطاعات تأثرا بالجائحة، وفقا لدراسة نشرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وقالت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "رأي في أزمة.. متابعة الأداء التصديري لمجموعة من الصناعات التحويلية" إن صادرات الصناعات التحويلية شهدت تراجعا متفاوتا بين قطاعاتها فيما نجا قطاع مواد البناء من هذا الانخفاض.

انهيار في الربع الثالث

وخلال العام الماضي، تراجعت صادرات قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والمنسوجات، بنسبة 12% مقارنة بالعام 2019، وفقا للدراسة، التي أشارت إلى أن الربعين الأول والثاني كانا أسوأ أداء فصلي للصادرات خلال العام فيما ظهرت علامات التعافي في الربعين الاخيرين.

ووفقا لبيانات الدراسة، تراجعت صادرات القطاع في الربع الأول من العام الماضي بنسبة 4% لتتفاقم إلى تراجع نسبته 37% في الربع الثاني، وانخفضت وتيرة التراجع لتصل إلى 8% في الربع الثالث ثم بنسبة 1% فقط في الربع الرابع من العام.

كانت فترة الربع الثاني من 2020 ما بين مارس ويونيو، أسوأ مرحلة للوباء عالميا، مع انفجار زيادة أعداد المصابين وإعلان كورونا جائحة عالمية، وقرار العديد من دول العالم بإغلاق الحدود ووقف الطيران وتطبيق إجراءات الإغلاق الكامل لمواجهة انتشار المرض ما أثر على كافة القطاعات الاقتصادية وبينها التصدير.

أزمة الملابس

كان قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات، متأثرا بشكل إجمالي نتيجة الجائحة، لكن كل فرع في الصناعة كان متأثرا بحد مختلف عن الآخر، فالملابس الجاهزة التي تمثل الجانب الأكبر من صادرات القطاع، تراجعت خلال العام بنسبة 15%.

ووفقا للدراسة تعد الملابس الجاهزة، الفرع الأشد ضررا في صادرات القطاع، وهي اكبر مساهم في معدل النمو الكلي السالب للقطاع بنسبة 68%، مشيرة إلى أن التأثير على الصادرات ظهر في مارس 2020، لتظهر أكبر فجوة بين العامين في شهري أبريل ومايو.

ووفقا لتحليل الأداء الفصلي لصناعة الملابس الجاهزة، تراجعت الصادرات في الملابس بالربع الاول بنسبة 6% ثم تفاقمت في الشهور الثلاث "أبريل – يونيو" لتسجل تراجعا بنسبة 41% ثم تواصل التراجع بوتيرة أقل بنسبة 13% في الربع الثالث من العام وتنهي الربع الرابع متراجعة بنسبة 2%.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية اكثر الدول التي ساهمت في تراجع الصادرات، حيث ساهمت بـ 55% من معدل النمو السالب نتيجة تراجع الصادرات إلى السوق الامريكي بنسبة 17% تلتها أوروبا التي ساهمت بتراجع النمو بنسبة 40% مع انخفاض الصادرات إليها بنسبة 22% مقارنة بالعام 2019.

وتراجعت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، إلى الدول العربية بنسبة 14% والدول الأفريقية بنسبة 43% وباقي دول العالم بنسبة 17%.

المفروشات الأقل تضررا

صمدت صادرات المفروشات المنزلية خلال العام الماضي نسبيا نتيجة ارتفاع صادرات السجاد، حيث بلغت نسبة انخفاض صادرات المفروشات بنسبة 4% فقط، مع زيادة صادرات السجاد بنسبة 76% في 2020.

وعلى خلاف الملابس الجاهزة، تمكنت المفروشات من التحول لتحقيق معدل نمو إيجابي في النصف الثاني من العام، حيث تراجعت صادرات الصناعة بنسبة 5% بالربع الاول ثم بنسبة 31% في الربع الثاني، لتتمكن من التعافي في الربع الثالث وتحقق زيادة بنسبة 7% ثم زيادة بنسبة 14% في الربع الرابع.