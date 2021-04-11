وزير البترول يوجه بالإسراع في تنفيذ توسعات محطة ضواغط الغاز بدهشور

كتب- مصطفى عيد:

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع محطة ضواغط غاز دهشور التي تعمل على تأمين استهلاك الغاز الطبيعي كوقود لجنوب مصر في ظل خطة التنمية المستدامة للدولة والتي تستهدف زيادة الاستثمارات بالصعيد، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن المحطة واحدة من أهم التسهيلات بالشبكة القومية للغازات الطبيعية والبوابة الرئيسية لشريان الطاقة لجنوب الوادي.

وأكد الوزير الاستمرار في تطوير وتحديث الشبكة القومية للغازات الطبيعية باعتبارها شرياناً حيوياً يدعم جهود الدولة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالسوق المحلي والمشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة ومواكبة خطة التنمية المستدامة وزيادة جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أهمية تنفيذ مشروع التوسعات الجديدة بمحطة ضواغط الغاز بمنطقة دهشور ضمن الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشبكة القومية.

ووجه الوزير بالإسراع في تنفيذ المشروع الذي يعمل على زيادة كفاءة المحطة بأكثر من ثلثي الطاقة الحالية لها من خلال إضافة وحدتين جديدتين بسعة إجمالية إضافية حوالي 18 مليون متر مكعب غاز يومياً ليبلغ إجمالي قدرة المحطة حوالي ٤٦ مليون متر مكعب غاز يومياً.

وأوضح الوزير أن المحطة توفر مرونة كبرى في تشغيل الشبكة القومية التي تمثل ركيزة مهمة في البنية الأساسية، فضلاً عن توافر الكفاءات من الكوادر البشرية لمصر التي تدعم تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، بالإضافة إلى الاستمرار في تأمين إمدادات الغاز للمواطنين والقطاع الصناعي ومشروعات التنمية بصعيد مصر.

وخلال افتتاح المبنى الإداري الجديد بالمنطقة، أشار الملا إلى أنه من المخطط إنشاء مركز تحكم جديد تبادلي للشبكة على غرار مركز التحكم الرئيسي "الناتا"، مثمناً دور تلك الأصول وأهميتها في توفير مرونة أكبر في تشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وأشاد الوزير بأعمال التطوير بالمنطقة، مشدداً على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الملا إن محطة ضواغط الغازات التابعة للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" من المشروعات الرائدة في المنطقة اقتصادياً وبيئياً وخدمياً، خاصة مع تنفيذ النظام الجديد لرفع كفاءة الطاقة بالمحطة والذي يعتمد على إعادة استغلال الحرارة الناتجة عن التوربينات الغازية الأربعة الحالية، وكذلك الحرارة الناتجة من التوربينات الغازية الجديدة.

وأشاد الوزير بالدور الحيوي لشركة جاسكو في إدارة الشبكة وتأمين إمدادات الغاز على مستوى الجمهورية ومواكبتها استراتيجية تحديث وتطوير قطاع البترول التي يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار، خاصة مع التوسع الكبير الذي يشهده استخدام الغاز الطبيعي كمصدر طاقة رئيسي.

من جانبه، أوضح المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، أن مشروعات الشبكة القومية للغازات الطبيعية تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في إطار استراتيجية الوزارة للتحديث والتطوير، وفي ظل التوسع الحالي في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود فى السوق المحلي.

وذكر أن المحطة الحالية بها 4 توربينات ضغط، وأن المحطة التي أنشئت لتأمين تزويد الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي ومحطات الطاقة في صعيد مصر للمساهمة في خطة الدولة لتنمية منطقة الصعيد تشهد تنفيذ مشروع جديد لإضافة وحدتي توربينتي ضغط جديدتين وتزويدهما بوحدات تعمل على تحويل عادم التوربينات لطاقة كهربائية.

وقال صلاح إن ذلك يأتي في إطار الالتزام باستراتيجية الوزارة وخطط الدولة لتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري وزيادة كفاءة الطاقة.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونائبيه للتخطيط والمشروعات والعمليات والشبكات المهندس أحمد محمود، والمهندس ياسين محمد، والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر.