خاسر وحيد ومكاسب بالجملة.. ماذا حدث لأغنى 10 أشخاص بالعالم في الربع الأول؟

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة بلومبرج أن ثروات أغنى 10 أشخاص في العام سجلت زيادة صافية بقيمة 64.63 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وارتفعت قيمة ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم إلى نحو تريليون و184.8 مليار دولار بنهاية مارس 2021.

وشهد الربع الأول ارتفاع ثروات 9 من أغنى 10 أشخاص في العالم، في مقابل خاسر وحيد، الأغنى بينهم، هو الأمريكي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية الذي خسر نحو 8.6 مليار دولار في أول 3 أشهر من 2021 لتصل ثروته إلى 182 مليار دولار.

بينما كان الشخص الأكثر ربحا بين أغنى 10 أشخاص في العالم خلال الربع الأول هو الأمريكي لاري بيج الشريك المؤسس لشركة جوجل سابع أغنى رجل بالعالم، والذي زادت ثروته بنحو 12.6 مليار دولار لتصل إلى 95 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وجاء ثانيا بين الأكثر ربحا في الأشخاص العشرة الأمريكي سيرجي برين الشريك المؤسس أيضا لشركة جوجل وثامن أغنى رجل بالعالم، والذي زادت ثروته خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 12.1 مليار دولار لتصل إلى 91.9 مليار دولار.

وحل ثالثا رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنولت رئيس شركة لويس فيتون ورابع أغنى رجل في العالم، حيث زادت ثروته في الربع الأول من العام الجاري بنحو 10.2 مليار دولار لتصل إلى 125 مليار دولار.

وربح الأمريكي وارن بافيت شركة بيركشير هاثاواي وسادس أغنى رجل في العالم نحو 9.48 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري لتصل ثروته في نهاية مارس إلى 97.1 مليار دولار.

وزادت ثروة الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت وثالث أغنى رجل في العالم بنحو 8.13 مليار دولار في الربع الأول من 2021 لتصل إلى 140 مليار دولار.

وربح الأمريكي مارك زوكربيرج مؤسس شركة فيسبوك وخامس أغنى رجل في العالم نحو 7.94 مليار دولار في الربع الأول لتصل ثروته إلى نحو 111 مليار دولار في نهاية مارس.

وزادت ثروة الأمريكي ستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت وتاسع أغنى رجل في العالم بنحو 5.05 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 85.5 مليار دولار بنهاية مارس.

كما ربح الأمريكي لاري إليسون مؤسس شركة أوراكل وعاشر أغنى رجل في العالم نحو 4.66 مليار دولار لتصل قيمة ثروته إلى نحو 84.3 مليار دولار.

وكان الأقل ربحا بين الـ 9 الرابحين في الربع الأول من بين أغنى 10 أشخاص في العالم هو الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية وثاني أغنى رجل في العالم، حيث زادت ثروته بنحو 3.07 مليار دولار لتصل إلى 173 مليار دولار.