مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تخطط لضخ 750 مليون جنيه في العام الجاري

كتبت-منال المصري:

قالت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسس التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة تخطط لضخ تمويلات بقيمة 750 مليون جنيه خلال العام الجاري لعدد 200 ألف مستفيدة من السيدات.

وتعمل مؤسسة التضامن منذ نشأتها على دعم وتمويل السيدات للمشروعات متناهية الصغر.

وأضافت ريهام لمصراوي، أن المؤسسة نجحت خلال العام الماضي في ضخ نصف مليار جنيه لعدد 160 ألف امرأة رغم فيروس كورونا المستجد وتبعاته السلبية على اقتصاديات المنطقة والعالم.

وبحسب ريهام فإن معدلات طلب على القروض عادت لطبيعتها بدء من شهر أكتوبر الماضي حيث يتم تمويل 6 آلاف امرأة شهريًا بمتوسط 20 ألف جنيه قرض لكل سيدة.

وكانت مؤسسة تضامن للتمويل الأصغر وافقت على طلبات بعد العملاء المقدمة منهم بتأجيل سداد أقساطهم 3 شهور مع بدء ظهور الفيروس كوفيد 19، وذلك استجابة لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الإجراءات الاحترازية في دعم صغار العملاء على مواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد، بحسب ريهام فاروق.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أصدر في مارس الماضي حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر؛ بهدف تحقيق سلامة واستقرار النشاط الاقتصادي، على أن تتضمن تلك التدابير تأجيل سداد 50 في المائة من أقساط القروض متناهية الصغر دون فرض أية رسوم أو غرامات تأخير مع إعفائهم من السداد المعجل.

وأكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة تضامن للتمويل الأصغر على عودة العملاء لسداد أقساطهم بانتظام بعد انتهاء فترة تأجيل الأقساط حيث تبلغ نسبة انتظام سداد القروض 98.8% من إجمالي المنح ونسب التعثر قليلة للغاية أقل من النسب المتعارف عليها عالميا وهي 4% من إجمالي محفظة القروض.