أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع اليوم الخميس.. والجرام يهبط 5 جنيهات
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، وهبط الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار منتصف تعاملات أمس.
قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 755 جنيهًا مقابل 760 جنيهًا، مقارنة بمنتصف تعاملات أمس.
وكانت أسعار الذهب في مصر هبطت 3 جنيهات بمنتصف تعاملات أمس الأربعاء نحو 3 جنيهات للجرام الواحد؛ ليصبح إجمالي قيمة التراجع 8 جنيهات على مدار اليومين.
وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 647 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 يبلغ 863 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6040 جنيهًا.
وعالميًا، هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الأوقية بشكل بنحو 0.39 سنتات مقارنة بتعاملات أمس، بنسبة طفيفة بلغت 0.02%؛ لتسجل سعر الأوقية 1710.84 دولارًا في الساعة 12:22 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.
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