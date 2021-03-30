الصندوق السيادي يستثمر 250 مليون جنيه في صندوق التعليم المصري

كتب – عبدالقادر رمضان:

اكتتب صندوق مصر السيادي في غالبية الجولة الثالثة من زيادة رأسمال صندوق التعليم المصري – الذي تديره المجموعة المالية هيرميس - بقيمة تتخطى 250 مليون جنيه، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

ووقّع صندوق مصر السيادي اتفاقية مع مجموعة «جيمس مصر» للتعليم لتطوير وإدارة مدرستين غرب القاهرة؛ مستفيداً من أصول الدولة المنقولة إليه لتفعيل استراتيجيته الهادفة إلى تعظيم العائد من تلك الأصول.

ومن المخطط أن تقوم «جيمس مصر» بتدشين المدرستين بطاقة استيعابية 2500 طالب لكل منهما على مساحة 30 ألف متر مربع، وفقا لبيان من الصندوق اليوم.

ووفقا لبيان الصندوق السيادي :"يعد هذا الاستثمار هو الأول لصندوق مصر السيادي في قطاع التعليم المصري".

يذكر أن استثمارات شركة «جيمس مصر» تجاوزت حاليًا حاجز المليار وستمائة مليون جنيه مصري منذ انطلاق عملياتها بالسوق المصري.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن باكورة استثمارات الصندوق السيادي في قطاع التعليم تمثل إشارة واضحة لتوجّه الدولة المصرية وفق رؤية القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية طويلة المدى التي تتبناها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات عبر رؤية 2030.

وأضافت السعيد، أن الصندوق السيادي يسعى إلى تعظيم العائد من أصوله، وبناء ثروة للأجيال القادمة عبر عدة محاور، منها الاستفادة من المحفظة العقارية في مشروعات استثمارية ترتبط بشكل وثيق بأولويات الدولة المصرية التي ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري كمكون أساسي لعملية التنمية الشاملة.

وأكدت السعيد أن رؤية مصر 2030 تضع التعليم كمكون أساسي لتطوير الأجيال القادمة عبر استخدام التكنولوجيا التي تشكل الرؤية المستقبلية لكل الاقتصادات.

وأشارت إلى أن توجه الصندوق السيادي لمثل هذا النوع من الاستثمارات يحقق عوائد مضاعفة تتمثل في استغلال الأصول ودعم التعليم إلى جانب تحقيق عوائد جيدة على الاستثمار.

وأكّد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن قطاع التعليم في مصر يُعد قطاعًا واعدًا ومستقرًا؛ مما يوفر مقومات جاذبة للمزيد من رؤوس الأموال المحلية والدولية خلال المرحلة القادمة.

وأضاف سليمان أنه سيتم استغلال جزء من أصول الصندوق الحالية والمحتملة في توفير تعليم عالي الجودة بأسعار معتدلة لتخاطب القاعدة العريضة من الشعب المصري ووفقًا لأفضل المعايير الدولية، مما يشكل دعمًا للطبقة المتوسطة في مواجهة ظواهر مثل قوائم الانتظار، وأعباء وصعوبات الدروس الخصوصية.

ولفت إلى أن هذه الشراكة سيتبعها تحالفات مع شركاء آخرين في المجال يمتلكون الخبرة الفنية ورأس المال اللازم خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة إن المجموعة أطلقت العنان منذ سنوات نحو إنشاء أكبر صندوق استثماري لتقديم الخدمات التعليمية في مصر، مشيرًا إلى أن الشراكة مع صندوق مصر السيادي تؤكد صحة توجه الشركة نحو الاستثمار في قطاع التعليم الحيوي باعتباره الركيزة المحورية لدفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية في البلاد.

وأعرب عوض عن تطلعه إلى تعزيز تلك الاتفاقية لأوجه التعاون وتضافر الجهود بين الكيانات المختلفة بقطاع التعليم المصري، سعيًا إلى كفالة الحق في التعليم الجيد لكافة أبناء المجتمع المصري، والارتقاء بالقدرات التنافسية لمنظومة التعليم المصري بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتأسس الصندوق السيادي المصري عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري.

ويسعى الصندوق إلى تعظيم القيمة من محفظة الأصول المملوكة للدولة وإدارتها بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، سعيًا إلى زيادة العائد الاستثماري للدولة وخلق فرص عمل للشباب المصري.

وتأسست جيمس مصر للخدمات التعليمية، عام 2018 نتيجة الشراكة بين صندوق التعليم المصري الذي تديره المجموعة المالية هيرميس، ومجموعة جيمس للتعليم العالمية، التي تُعد من أكبر مشغلي المدارس الخاصة ‏على مستوى العالم.

وتهدف الشركة إلى إنشاء كيان مؤسسي رائد لتطوير قطاع التعليم المصري. وتضم محفظتها الحالية مجموعة من مدارس اللغات والمدارس الدولية التي تقدم خدماتها ‏التعليمية المميزة لحوالي 7 آلاف طالب من خلال فريق عمل يضم أكثر من 1,200 معلم وإداري.‏