أوراسكوم المالية القابضة تطلق شركة خدمات مالية بالشراكة مع Excel

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إطلاق شركة جديدة للتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع الإلكتروني في السوق المصرية بالشراكة مع شركة أكسيل (EXCEL).

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن إطلاق الشركة الجديدة يأتي حرصا من أوراسكوم المالية القابضة على توفير خدمات ومنتجات تلبي متطلبات واحتياجات جميع شرائح المجتمع وتخفيض معدل التعاملات النقدية والاتجاه نحو التعاملات اللا نقدية تنفيذاً لاستراتيجية الدولة 2030.

ويتولى أنسي نجيب ساويرس، منصب رئيس مجلس إدارة أوراسكوم المالية القابضة OFH، ونيلز بختلر هو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ويبلغ رأس المال المبدئي المدفوع للشركة المالية الجديدة أكثر من 100 مليون جنيه ومتوقع أن يصل إلى نصف مليار جنيه طبقا لخطة الشركة، كما تستهدف الشركة الوصول إلى مليون عميل بعد إطلاق الخدمة للجمهور.

وأنسي نجيب ساويرس، هو مؤسس صندوق (HOF Capital)ومقره في نيويورك والذي يمتلك العديد من استثمارات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم كمحفظة متنوعة في شركات التكنولوجيا الناشئة الأخرى.

وأكد رئيس مجلس إدارة أوراسكوم المالية والشريك المؤسس فى HOF Capital ومقرها نيويورك، أنسي ساويرس أن فريق العمل لديه سجل حافل في إدارة الشركات الناشئة وتنميتها إلى أن تصبح إحدى الشركات الراسخة في مختلف الأسواق العالمية.

وقال العضو المنتدب لشركة أوراسكوم المالية، نيلز بختلر "إن الشركة الجديدة هي أول استثمار لشركة أوراسكوم المالية في مجال التكنولوجيا المالية، ونحن على ثقة أن الشراكة الجديدة سوف تحقق نجاحاً كبيراً في هذا المجال بعد ضم كوادر ذات خبرة للفريق المؤسس للشركة."

وقال أحمد سرحان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في أكسيل EXCEL إن الشركة تهدف من خلال هذه الشراكة مع EXCEL وبالادارة التنفيذية للمهندس محمد نجاتي لتكوين كيان تكنولوجي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والمساهمة بخبرات OFH العريضة في تقديم كافة الحلول التكنولوجية لضمان تقديم أفضل خدمات وتجربة استخدام للعملاء.

يذكر أن أكسيل EXCEL من الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي.

ويضم الفريق المؤسس للشركة الجديدة نخبة من ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا المالية والذين شغلوا مناصب قيادية في شركات كبرى في مجالات التكنولوجيا المالية والاتصالات والبنوك.

ويضم فريق العمل محمد أبو النجا نجاتي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، ولديه خبرة كبيرة في العمل في شركات فوري وكريم وحالاً، وباسم يوسف عضو مجلس الإدارة التنفيذي الذي عمل سابقاً في Orascom Telecom و Accelero Capital.

كما يضم الفريق، إسماعيل سعيد كرئيس تنفيذي لقطاع المعلومات، والذي عمل سابقًا في شركة E-serv والمصرية للاتصالات وأحمد نبيل الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق، ويمتلك خبرة واسعة في مجال الـ Fintech والدفع الإلكتروني، اكتسبها من العمل في Samsung وفوري.

بالإضافة إلى كريم رياض رئيس تنفيذى لقطاع المنتجات، والذي عمل سابقًا في HP وفوري، ولديه خبرة كبيرة فى مجال الـ Fintech والدفع الإلكتروني، وأنس رباح نائب الرئيس التجاري والذى كان يعمل في كريم وحالا، وعلي عيد نائب رئيس الأفراد والاستراتيجية من ذوي الخبرة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشادي سليم رئيس قطاع التشغيل ويمتلك خبرة في إدارة شبكات التجار والمحلات التجارية والعملاء اكتسبها من العمل في Dsquare.

وقال محمد أبو النجا العضو المنتدب للشركة الجديدة: "مع وجود مثل هذه الشراكة القوية والخطة الطموحة لشركة أوراسكوم سيتمكن الكيان الجديد من تقديم احدث التقنيات مع باقة من المنتجات والحلول الخلاقة لتسهيل المعاملات الغير نقديه لجميع المدفوعات والاحتياجات المالية."