مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 40ر453 نقطة، أو 4ر1% ، ليصل إلى 88ر33072 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 02ر65 نقطة، أو 7ر1% ، ليصل إلى 54ر3974 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 05ر161 نقطة، أو 2ر1% ، ليصل إلى 72ر13138 نقطة.​