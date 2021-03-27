مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 40ر453 نقطة، أو 4ر1% ، ليصل إلى 88ر33072 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 02ر65 نقطة، أو 7ر1% ، ليصل إلى 54ر3974 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 05ر161 نقطة، أو 2ر1% ، ليصل إلى 72ر13138 نقطة.
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