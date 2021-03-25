الضرائب العقارية توضح حالات رفع الضريبة والإجراءات المطلوبة لها

كتب- مصطفى عيد:

قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.

وبحسب بيان وزارة المالية، أمس الأربعاء، أضاف فوزي أنه يتم رفع الضريبة العقارية أيضا إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

ومن أجل التمتع بهذا الرفع، يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه، وفقا لفوزي.

وبحسب موقع مصلحة الضرائب العقارية، يسدد المكلف مبلغ تأمين 50 جنيها عند تقديم الطلب (لجدية طلبه)، مع تقديم ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل الطلب، ويرد التأمين إذا ما قبلت المصلحة طلب المكلف.

وللمكلف بأداء الضريبة فقط الحق في الطعن على قرارات لجان الحصر والتقدير أمام لجنة الطعن.

وأشارت المصلحة إلى أنه إذا زالت عن أي عقار أسباب رفع الضريبة وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال 60 يوما من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط العقار بالضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع اعتبارا من أول السنة التالية لزوال سبب الرفع.

وفي حال إذا لم يقم المكلف بذلك يتم اعتباره متهربا من أداء الضريبة وتطبق عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها في القانون.

وتواصل مصلحة الضرائب العقارية استقبال الإقرارات الضريبية من المواطنين مالكي الوحدات العقارية أو مستغليها أو المنتفعين بها حتى نهاية الشهر الجاري.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المواطنين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بوحداتهم العقارية، قبل انتهاء المدة المقررة والتي تنتهي في 31 مارس الحالي، بحسب بيان اليوم.

وقال أنور فوزي إنه يمكن للمواطنين التقدم بالإقرارات في أي مأمورية من مأموريات الضرائب العقارية دون التقيد بالمأمورية الكائن بها الوحدة، كما يمكن تقديم الإقرار عبر منصة "مصر الرقمية" بالإنترنت: اضغط هنا التي تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة.