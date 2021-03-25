الضرائب: لا نية لمد مهلة تقديم الإقرارات للممولين من الأشخاص الطبيعيين

كتب- مصطفى عيد:

طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة يوم الأربعاء المقبل 31 مارس، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس.

وأكد عبد القادر أنه لا توجد لدى المصلحة أي نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين، وأن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية، ترد في قانون الضريبة على وجه التحديد، وذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأوضح أنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز الـ 60 يومًا ، فإن الغرامة في حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيه، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.

وأشار عبد القادر إلى توفير مصلحة الضرائب كل وسائل الدعم الفني للممولين، ومنها مبادرة توفير سيارات متنقلة تجوب محافظات الجمهورية لتقديم الدعم للممولين لمساعدتهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، بالإضافة إلى تواجد فرق للدعم الفني المجاني في 227 مأمورية، و29 فرعا للحاسب الآلي، و20 مكتبا للإرشاد الضريبي بالغرف التجارية على مستوى المحافظات.

وقال إن كل ذلك يأتي من أجل التيسير على الممولين والوصول إليهم في أماكنهم ولتقديم الدعم الفني لهم، وللرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيا.

وأضاف رئيس المصلحة أنه يتم نشر التوعية الضريبية من خلال الندوات التي يتم عقدها "أون لاين"، ويتم الإعلان عن مواعيد عقدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، وكذلك فيديوهات التوعية على قناة المصلحة على اليوتيوب والتي تتناول بالشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.

وذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن (16395)، أو البريد الإلكتروني: (info@eta.gov.eg).