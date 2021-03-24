شعبة الأدوات المنزلية: 50% ارتفاعًا في مبيعات هدايا عيد الأم هذا العام

كتبت- دينا خالد:

قال شريف عبدالمنعم، سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات هدايا عيد الأم هذا الموسم شهدت ارتفاعا في المبيعات بنسبة تتراوح بين 30 و50% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح عبدالمنعم في بيان اليوم الأربعاء أن الموسم السابق شهد بدء دخول أزمة كورونا مما تسبب في توجه القوة الشرائية للمواطنين إلى المنظفات والمطهرات والأدوية.

وأشار عبد المنعم، إلى أن الهدايا من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية التي تتراوح قيمتها بين 150 جنيهًا إلى 800 جنيه الأعلى مبيعًا خلال موسم عيد الأم، مثل أطقم الكاسات والصواني والكوبايات من الأدوات المنزلية.

ووفقا لدراسة للغرفة التجارية يقدر متوسط استهلاك السوق المحلية في مصر من أطقم وأدوات المائدة بنحو مليون و200 ألف طقم مائدة.

وتراجع حجم استيراد الأدوات المنزلية بنسبة 50% بالمقارنة بحجم الاستيراد خلال العام الماضي، نتيجة لقرارات وزارة التجارة بتسجيل المصانع الأجنبية التي تستورد منها مما أدى إلى تراجع حجم المستورد لعدم إعطاء الموافقة إلا للمصانع المؤهلة للتصدير وتنطبق عليها الشروط.