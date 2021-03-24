المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو للموظفين

كتب- مصطفى عيد:

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهري أبريل ومايو 2021، حيث تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى خمسة أيام، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إنه ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل من هذه الوزارات والهيئات في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من 26 أبريل، و23 مايو 2021.

وأهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهري أبريل ومايو 2021، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأضاف أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 26 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 27 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 28 أبريل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يوم 29 أبريل.

وذكر بسيوني أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 مايو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 26 و27 مايو.

وأهاب بسيوني بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.