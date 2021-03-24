أكثر الكلمات إنتشاراً

العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو للموظفين

11:31 ص الأربعاء 24 مارس 2021
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو للموظفين

الدكتور محمد معيط وزير المالية

كتب- مصطفى عيد:

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهري أبريل ومايو 2021، حيث تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى خمسة أيام، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إنه ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل من هذه الوزارات والهيئات في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من 26 أبريل، و23 مايو 2021.

وأهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهري أبريل ومايو 2021، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأضاف أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 26 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 27 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 28 أبريل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يوم 29 أبريل.

وذكر بسيوني أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 مايو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 26 و27 مايو.

وأهاب بسيوني بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

محمد معيط وزارة المالية مرتبات أبريل صرف المرتبات

الخبر التالى:

الضرائب العقارية تطالب المواطنين بسرعة تقديم إقراراتهم قبل نهاية مارس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:اختباران و3 بدائل.. بيان حكومي جديد بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا