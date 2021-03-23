شركات سجائر تتقدم بشكاوى لـ "حماية المنافسة" بشأن مزايدة الرخصة الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

قالت مصادر مطلعة، لمصراوي، إن مجموعة من الشركات العاملة في قطاع السجائر والدخان، تقدمت بشكاوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن كراسة الشروط الخاصة بمزايدة الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر والتي طرحتها هيئة التنمية الصناعية مؤخرا.

وأضافت المصادر، أن هذه الشركات أشارت في شكواها إلى تضررها من الشروط التي تتضمنها كراسة شروط المزايدة.

وأوضحت أن الجهاز حدد موعدا للاستماع لشكاوى هذه الشركات حتى يتمكن من أداء دوره ودراسة الموقف من أجل تحديد ما إذا كان سينتج عن هذه المزايدة تأثير على المنافسة من عدمه.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في تقرير لها يوم الخميس الماضي، أن 4 شركات عاملة في السوق، اعترضت على المزايدة، وتقدمت بخطاب إلى رئيس الوزراء بتاريخ 16 مارس، طلبت فيه تجميد المزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.

وقالت الشركات - وهي أدخنة النخلة، وبريتش أمريكان توباكو، وإمبريال توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع - إن المزايدة لا تتسم بالعدالة وتخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحسب رويترز.

وتعطي المزايدة الشركة الفائزة بالرخصة، وشركة الشرقية للدخان فقط دون غيرهما حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن، متى سمحت القوانين المحلية بها وفق الشروط والضوابط التي سيتم تحديدها في هذا الشأن، بحسب كراسة الشروط.

وهذا البند أيضاً وجد رفضاً من الشركات العاملة في السوق، بحسب المصادر التي تحدثت لمصراوي في تقرير سابق، حيث ترى هذه الشركات أنه يكرس لاحتكار إنتاج هذه الأنواع الجديدة من السجائر، التي تزيد شعبيتها في الفترة الأخيرة، خاصة أن كراسة الشروط تنص على عدم طرح أي رخص جديدة لإنتاج السجائر لمدة 10 سنوات من تاريخ إصدار رخصة التشغيل للمصنع الجديد.

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