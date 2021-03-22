تراجع حاد في البورصة المصرية.. ومؤشرها الرئيسي يهبط 2.4 %

كتبت- شيرين صلاح:

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 2.45% إلى مستوى 10537 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.27%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 5.41%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 43.3 مليون جينه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 29.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 13.5 مليون جنيه.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، في وقت سابق لمصراوي، إن هناك ضغوط بيعية في الأسهم، نتيجة التراجعات التي حدثت على مدار الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه كلما انخفضت أسعار الأسهم زادت العمليات البيعية.

وأوضح غريب، أن "مبيعات الهامش" تزداد كلما زادت الضغوط البيعية، لكن حدة هذه الضغوط ظهرت على المؤشر الرئيسي مع ظهور قوى بيعية في الأسهم القيادية وبينها البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الثلاثيني.

وأشار غريب إلى أنه يمكن تسمية هذه الجلسة بأنها "جلسة صدمة أو جلسة دامية" خاصة وأن هناك أسهم منخفضة بنسب تصل إلى 10%، وهذا الهبوط الحاد أعاد المؤشر الرئيسي مرة أخرى إلى مستويات ما قبل التعافي عند مستوى 10500 نقطة وهذا مستوى التداول في نوفمبر الماضي، وفقد السوق كل مكاسبه خلال الخمسة أشهر الماضية.

وقال إن هذه المبيعات تسببت في خسائر كبيرة لبعض المحافظ المالية، لأنه مع تراجع الأوراق المالية الصغيرة بنسبة كبيرة جدًا، يضطر أصحاب المحافظ إلى البيع في الأوراق المالية الكبيرة التي لم تخسر كثيرًا وهذا يخلق أيضا ضغوط بيعية في الأسهم القيادية.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 1.06% إلى مستوى 10802 نقطة.

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