أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

تراجع حاد في البورصة المصرية.. ومؤشرها الرئيسي يهبط 2.4 %

03:05 م الإثنين 22 مارس 2021
تراجع حاد في البورصة المصرية.. ومؤشرها الرئيسي يهبط 2.4 %

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 2.45% إلى مستوى 10537 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.27%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 5.41%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 43.3 مليون جينه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 29.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 13.5 مليون جنيه.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، في وقت سابق لمصراوي، إن هناك ضغوط بيعية في الأسهم، نتيجة التراجعات التي حدثت على مدار الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه كلما انخفضت أسعار الأسهم زادت العمليات البيعية.

وأوضح غريب، أن "مبيعات الهامش" تزداد كلما زادت الضغوط البيعية، لكن حدة هذه الضغوط ظهرت على المؤشر الرئيسي مع ظهور قوى بيعية في الأسهم القيادية وبينها البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الثلاثيني.

وأشار غريب إلى أنه يمكن تسمية هذه الجلسة بأنها "جلسة صدمة أو جلسة دامية" خاصة وأن هناك أسهم منخفضة بنسب تصل إلى 10%، وهذا الهبوط الحاد أعاد المؤشر الرئيسي مرة أخرى إلى مستويات ما قبل التعافي عند مستوى 10500 نقطة وهذا مستوى التداول في نوفمبر الماضي، وفقد السوق كل مكاسبه خلال الخمسة أشهر الماضية.

وقال إن هذه المبيعات تسببت في خسائر كبيرة لبعض المحافظ المالية، لأنه مع تراجع الأوراق المالية الصغيرة بنسبة كبيرة جدًا، يضطر أصحاب المحافظ إلى البيع في الأوراق المالية الكبيرة التي لم تخسر كثيرًا وهذا يخلق أيضا ضغوط بيعية في الأسهم القيادية.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 1.06% إلى مستوى 10802 نقطة.

اقرا ايضا

تراجع الأسهم القيادية يهوي بمؤشرات البورصة وتوقعات بـ "جلسة دامية"

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة مبيعات المستثمرين الأجانب

الخبر التالى:

قطاع الأعمال تفاوض الشريك الصيني لضخ 10 ملايين دولار في "النصر للسيارات"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 195418

    عدد المصابين

  • 149934

    عدد المتعافين

  • 11598

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: أولوية في تطعيم العاملين بـ 3 قطاعات بلقاح كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا