الحاصلات الزراعية: أسعار البقوليات والبلح مستقرة هذا العام مع وفرة المعروض بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية، إن أسعار البقوليات والبلح مستقرة هذا العام بالأسواق، مشيرا إلى أن البضائع موجودة بكميات كبيرة تكفي حتى بعد رمضان.

وأضاف الباشا في بيان اليوم الاثنين، أنه قد يحدث ارتفاع طفيف بالأسعار لا يزيد عن 4 أو 5% بسبب حركة العرض والطلب.

وبحسب الباشا، فإن شنطة رمضان تتراوح أسعارها هذا العام بين 35 و350 جنيهًا بحسب المكونات.

وذكر أن أسعار المنتجات بالمعارض بتخفيضات تصل إلى ٢٥٪ في بعض السلع، وذلك تسهيلا على المواطنين للشراء.

وقال الباشا، إن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قام بتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لرصد الأسعار بالمعارض والأسواق، وحل أي مشاكل تواجه أي تاجر لتسهيل عملية البيع، وذلك حرصا لتقديم السلع الرئيسية للمستهلك في شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة.

ويتراوح سعر اللوبيا بسوق الجملة بين 17.5 و18.5 جنيه، ويتراوح سعر العدس بين 13.5 و18.5 جنيه، وسعر كيلو البلح بين 8 جنيهات و25 جنيها، بحسب الباشا.

ويصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 19.5 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الفول بمختلف أنواعه بين 7.80 و11.5 جنيه.

وقال الباشا، إن مبيعات الياميش تحسنت هذا العام إلى الآن بنسبة تتراوح بين 20 و30%، على الرغم من تراجع حجم استيراد الياميش هذا العام.

وأوضح الباشا، أن المستوردين لم يستورد كميات كبيرة من الياميش هذا العام خوفا من تراجع الطلب مع ارتفاع الأسعار بسبب زيادة أسعار الشحن.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن بدء معارض "أهلا رمضان" بداية من إبريل المقبل، وأشار إلى أن هذا العام سيشهد انتشارا كثيفا معارض أهلا رمضان على كافة أنحاء الجمهورية.

وتتراوح تخفيضات أهلا رمضان إلى بين 25 و30٪، وسيكون المعرض الرئيسي بالمركز الدولي للمؤتمرات لمدة 10 أيام، وسيتم نشر المعارض المناطق كثيفة السكان من أجل توفير كل احتياجاتهم لهذا الشهر الكريم وبتخفيضات كبيرة.