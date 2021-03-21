كيف حرك "عيد الأم" مبيعات الملابس والأحذية والذهب والأدوات المنزلية؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال تجار تحدثوا لمصراوي، إن مبيعات المحلات تفاوتت في القطاعات المختلفة، خلال عيد الأم هذا العام، بحسب المنتج الذي يباع من أدوات منزلية أو ذهب أو ملابس أو أحذية، ولكنهم أشاروا إلى أن الإقبال هذا العام أفضل من العام الماضي.

وقال خليفة هاشم عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن موسم عيد الأم سبب رواجا في مبيعات الأحذية والشنط، وارتفعت نسبة البيع بالمحلات 70% خلال الأيام الماضية.

وأضاف هاشم، أن هذه الفترة تعتبر أفضل من أي فترة مضت فيما يخص حركة البيع والشراء بمحلات الأحذية.

وذكر هاشم، أنه على الرغم من وضع المحلات تخفيضات تتراوح بين 20 و30% على منتجاتها على حسب الموديل، إلا أن أصحاب المحلات كانوا يبيعون القطعة بخصم أعلى من المعروض.

ووفقا لقول عضو شعبة الأحذية، فإن "البائع كان يهمه أن يخرج الزبون من المحل معه البضاعة التي اختارها حتى لو تم التخفيض بها أكثر من التخفيضات المعروضة، وذلك لبيع أكبر كم لديه من البضاعة في المخازن".

لكن على عكس الأحذية، لم تستفد 3 قطاعات أخرى من موسم عيد الأم، وهي الأدوات المنزلية والملابس والذهب، وقال التجار إن المبيعات بسيطة قبل عيد الأم، لكنها أفضل من العام الماضي.

وبحسب أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، فإن الإقبال على شراء الأدوات المنزلية "بسيط" خلال هذا العام، على الرغم من التخفيضات التي وضعتها المحلات.

وأضاف هلال، أن نسبة التخفيضات على الأدوات المنزلية تختلف حسب المنتج، فهناك منتجات مثل الأكواب يباع الطقم بنحو 100 جنيه، ومنتج أخر مثل طقم صواني بايركس تم وضع تخفيض عليه بنحو 50 جنيها.

وقال محمود الداعور، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن حركة الإقبال على شراء الملابس بعيد الأم كانت ضعيفة هذا العام.

وتابع الداعور، أن هذا العام من الطبيعي أن يكون أفضل في البيع من العام الماضي، لأن العام الماضي كان الحظر قد بدأ بسبب الموجة الأولى لأزمة كورونا، ولم تحقق المحلات أي مبيعات بعيد الأم الماضي.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن حركة البيع والشراء على الذهب هذا العام كانت ضعيفة أيضا على الرغم من تراجع أسعار الذهب بالأسواق.

ووفقا لقول نجيب، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم الأحد 767 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 نحو 657 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 877 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6136 جنيهًا.

وأضاف نجيب، أن الزبائن التي جاءت للمحلات لجلب مشغولات ذهبية بمناسبة عيد الأم لجأوا إلى شراء الأوزان الخفيفة التي تتراوح بين 1.5 جرام و3 جرامات.

وضرب نجيب مثالًا على هذه الأوزان مثل الإنسيالات والحلقان والخواتم، مشيرا إلى أن هذه المشغولات تتراوح بين 700 جنيه و5 آلاف جنيه.

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